Groenlandia, Macron in visita: "Solidarietà e sostegno dall'Ue"

Il presidente francese Emmanuel Macron sarà in visita oggi in Groenlandia per portare un messaggio di "solidarietà e sostegno europeo". Macron sarà il primo capo di Stato straniero a mettere piede sul vasto territorio dopo le minacce di annessione di Donald Trump. Il presidente Usa ha ripetutamente affermato che l'America ha bisogno dell'isola artica, strategicamente situata e ricca di risorse, per motivi di sicurezza e si è rifiutato di escludere l'uso della forza per proteggerla.