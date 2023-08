Le mostre d'arte a Venezia da non perdere ad agosto 2023

Diverse le mostre e gli appuntamenti in programma in questo mese di agosto nel capoluogo veneto, come la mostra "Imago Iustitiae. Capolavori attraverso i secoli"

Fino al 3 settembre 2023 al Museo Correr è visitabile la mostra "Imago Iustitiae. Capolavori attraverso i secoli". Un allestimento che vuole affrontare il tema dell’iconografia della Giustizia nelle sue molteplici sfaccettature e nei diversi momenti storici e la resa di questo tema nell’arte, in cui la giustizia è rappresentata sia come incarnazione della virtù morale sia in termini di azione volta al raggiungimento del suo scopo.

House of the Lobster-From Pompei to Venice



A Palazzo Contarini Michiel, fino al 26 agosto 2023, è aperta al pubblico la mostra personale dell'artista britannico Philip Colbert. Ispirandosi ai famosi dipinti di Canaletto, sinonimo di Venezia, Colbert utilizza la città stessa come contesto per presentare l'opera. Nella mostra intitolata "House of the Lobster" (la casa dell'aragosta), Colbert presenta una nuova serie chiamata "Pompei" che celebra le origini della mitologia dell'aragosta facendo rivivere l'aragosta di Ercolano e i mosaici e gli affreschi pompeiani.

La donazione Gemma De Angelis Testa

Fino al 17 settembre 2023, alla Galleria Internazionale d’Arte Moderna, è visitabile l’intera donazione di Gemma De Angelis Testa, la più recente acquisizione per le collezioni della Galleria e, per estensione e qualità delle opere, la più importante dai tempi del lascito de Lisi Usigli avvenuto nel 1961. Sono 105 opere che completano e integrano le collezioni di Ca’ Pesaro per l’arte dopo il 1950.

Impronte di un Mascarer: luogo, spazio e tempo del gesto

Fino al 1° ottobre 2023, nella Casa di Carlo Goldoni e Biblioteca di Studi Teatrali, si può visitare la mostra “Impronte di un Mascarer – luogo spazio e tempo del gesto” ideata da Gualtiero Dall’Osto e curata da Chiara Squarcina e Tobia Dall’Osto. Si tratta di un percorso espositivo di impronte e di maschere, maschere-impronte e impronte-maschere, attraverso l’esposizione di calchi negativi in alabastro, grandi mascheroni, quindi positivi, in cartapesta e resina.

Edmondo Bacci. L'energia della Luce

Fino al 18 settembre la Collezione Peggy Guggenheim presenta Edmondo Bacci. L'energia della luce, a cura di Chiara Bertola. Con un’ottantina di opere, molte delle quali mai esposte prima, tra dipinti e disegni inediti, provenienti dall’Archivio Edmondo Bacci, da collezioni private e musei internazionali, tra cui il Museum of Modern Art di New York e l’Art Museum di Palm Springs, si tratta della prima e più esaustiva personale dedicata all’artista veneziano Edmondo Bacci (1913 - 1978).