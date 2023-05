Vacanze in crociera: i consigli su come, dove e quando prenotare

11/11 ©Ansa

Ultimo, ma non per importanza, l'argomento documenti. Quale verrà richiesto all'imbarco dipende dalle tappe che la nave toccherà. "Il Mediterraneo è accessibile semplicemente con la carta d'identità valida per l'espatrio - sostiene Gambacorta - e lo stesso vale anche per alcune destinazioni più lontane: per le terre d'oltremare francesi, come la Guadalupa e la Martinica per esempio, le compagnie di crociera mettono a disposizione dei pacchetti volo+crociera dai principali aeroporti italiani". Per tutto il resto "è richiesto il passaporto”, conclude la consulente

Viaggi, tendenze della prossima estate: 1 su 3 lavorerà in vacanza