Cicloturismo, 33 milioni di presenze in Italia nel 2022. I DATI

Il cicloturista ha un’età media compresa tra i 28 e i 57 anni (nel 71% dei casi), cui si aggiunge una quota di baby boomers (il 17,3% ha tra i 58 e i 72 anni). I cicloturisti stranieri spendono tendenzialmente di più degli italiani: in media 15 euro in più al giorno a persona. Un cicloturista su 3 viaggia in coppia, 1 su 5 da solo o con gli amici. Per l’alloggio si prediligono gli hotel (per il 28%), seguiti da agriturismi (11%) e camping (7%) attrezzati per le vacanze in bicicletta