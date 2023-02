4/7 ©IPA/Fotogramma

Con l’approvazione della “Cycling strategy” da parte del Parlamento Europeo, si chiede alla Commissione Europea di raddoppiare i chilometri che i cittadini europei percorrono in bici entro il 2030. Tra le proposte per raggiungere questo obiettivo ci sono: la costruzione di piste ciclabili parallele ai binari ferroviari del sistema di Rete transeuropea dei trasporti e rendere le biciclette compatibili con gli altri mezzi di trasporto creando più posti per collocarle all’interno dei treni o più parcheggi protetti nelle stazioni

