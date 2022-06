Giornata mondiale della bicicletta: dati Ipsos sull'Italia che pedala

Il rapporto degli italiani con le biciclette

L’Ipsos ha effettuato un sondaggio in 28 Stati del mondo, Italia compresa, riguardo l’utilizzo della bicicletta. Soffermandoci esclusivamente sul nostro Paese, notiamo che il 57% degli intervistati afferma di saper andare in bicicletta. Una percentuale complessivamente nella norma, che si riduce però drasticamente quando si parla di attività fisica o mezzo per recarsi sul posto di lavoro. A tal proposito, infatti, solo il 26% degli intervistati ammette di fare attività fisica andando in bicicletta. Addirittura, appena il 10% la prende di buon mattino dal garage, ci sale in sella e percorre la via verso il posto di lavoro. Un’alternativa, però, è l’uso del bike sharing, quella piattaforma che permette di condividere biciclette all’interno della città, prenderle in una determinata piazzola di sosta e utilizzarle per raggiungere il luogo desiderato. In linea generale, gli italiani che decidono di andare in bicicletta almeno una volta alla settimana sono il 37% della popolazione. Il numero, però, si abbassa al 13% se si considerano coloro che la prendono come mezzo di trasporto principale per un range di 2 Km. Per una distanza come questa, relativamente breve, il 42% preferisce andare a piedi, mentre il 29% è più “pigro” e prende la macchina. Guardando le altre parti del mondo, tra i Paesi più all’avanguardia per l’utilizzo della bicicletta c’è la Cina, dal momento che il 66% della popolazione la prende almeno una volta a settimana. A seguire, troviamo i Paesi Bassi con 65% e questa non è di certo una sorpresa, anche perché chi è stato per esempio ad Amsterdam può accorgersi sin da subito di quante persone sia a bordo del suddetto mezzo. Anche gli indiani, però, non scherzano perché il 67% della loro popolazione la utilizza almeno una volta a settimana.