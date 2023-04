Bambini in viaggio, cosa vedere in Sicilia oltre il mare

Per arrivare in cima al vulcano più alto d’Europa bisogna percorrere la SP 92 che da Nicolosi, vi porterà direttamente a quota 1.900 al piazzale del Rifugio Sapienza, dove c’è anche la Funivia dell’Etna.

Visitare l'Etna anche con bambini piccoli è possibile e non costituisce alcun rischio seguendo i consigli delle guide. L'Etna è un vulcano attivo, ma rimanendo alle quote più basse, sulle strade segnate e sui sentieri ufficiali del parco non c’è alcun pericolo.

Anche in questo caso il vulcano domina l’isola che lo ospita. E anche qui spiagge ai piedi del vulcano sono nerissime, ma nonostante questo l’acqua riesce a conservare un blu intenso. Spesso sono visibile le sciare del fuoco, ossia la colata di lava che scende lungo il vulcano assieme ai lapilli che si tuffano in mare.

Per i bambini sarà una novità anche vedere le spiagge di sabbia nera, tipica delle isole vulcaniche. Per i bambini più grandicelli si può provare l’esperienza di scalare un vulcano attivo. Esperienza meravigliosa.

La sua presenza è ovunque in quest’isoletta di circa 20km. L’odore di zolfo si respira da subito, se ci si allontana pochi metri dal porto si arriva alla zona dei fanghi, frequentatissimi grazie alle loro proprietà terapeutiche. Per i bambini saranno divertentissime le piscine geotermiche , qui l’acqua arriva direttamente dalla fonte sotterranea, per sgorgare in superficie (dopo essere stata raffreddata).

Noi vogliamo però andare alla scoperta di tutto ciò che in Sicilia si può fare oltre ad un bagno in mare. La Sicilia a cavallo, le via delle tonnare di andata, ossia le prime in cui arriva il tonno dall’Atlantico, poiché si trovano nel nord della Sicilia. E poi, pedalare fra le saline, circumnavigare l’isola in barca a vela, andare alla ricerca degli orti botanici che nascondono tutte le specie dell’isola, spostarsi da un castello all’altro, da una Chiesa all’altra. Insomma, Abbondanza è la parola-chiave per comprendere la Sicilia nelle sue mille sfaccettature: da un versante all’altro dell’isola, sono infinite le soluzioni per itinerari di poche ore, giorni o settimane. Senza dimenticare il cibo, naturalmente.

Acque limpide e spiagge incontaminate non sono distanti da gioielli urbani come Siracusa, Taormina, Modica e Ragusa Ibla, ricche di fascino e di antichi edifici e monumenti ( LEGGI ANCHE: Bambini in viaggio, cosa vedere in Sardegna oltre il mare )

Parchi archeologici

La Sicilia conta 500 siti di interesse sparsi all’interno di 27 località, tutte accomunate dal marchio UNESCO: i paesi attorno al Monte Etna, le Città tardo barocche del Val di Noto, l’area archeologica Villa Romana del Casale di Piazza Armerina e la Valle dei Templi di Agrigento.

La Valle dei Templi

Il Parco è una delle colonie greche più importanti del Mediterraneo, ed è Patrimonio Unesco dal 1997; nel 2015 ha ricevuto la DEVU (dichiarazione di eccezionale valore universale).

Siamo ad Agrigento, nel 580 a. C. La città divenne ben presto una della più monumentali della Sicilia greca. Dalla fine del VI sec. a. C., quando viene eretto il tempio di Ercole, vengono costruiti gli imponenti templi dorici che definiscono una vera e propria cinta sacra, quasi l’abbraccio degli dei alla città. Qui visse e operò il filosofo Empedocle, poco prima che le truppe cartaginesi distruggessero la città nel 406 a.C. Ma il centro continuò a vivere, con nuovi periodi di prosperità, anche sotto i Romani, che le diedero il nome di Agrigentum. Cos’è rimasto degli antichi splendori? Ben undici templi di ordine dorico, tre santuari, necropoli, opere idrauliche, fortificazioni, l’agorà, un Olympeion e un Bouleuterion. La Valle dei Templi rappresenta quasi un unicum mondiale per l’incredibile (e miracoloso) stato di conservazione del patrimonio. Nell’area sottostante si trova poi il Santuario delle Divinità Ctonie (Demetra e Persefone), conosciuto in realtà come Tempio di Castore e Polluce (o dei Dioscuri). Da qui, a nord troverete il giardino della Kolymbetra, l’antica fonte di approvvigionamento di acqua voluta da Terone, presto adattata a vivaio di pesci e frequentata da fauna di ogni sorta. Oggi è un giardino gestito dal FAI in cui poter esplorare l’enorme varietà di flora che qui si è adattata. A sud, proseguendo in direzione di Villaseta, si giunge al Tempio di Vulcano o Efesto, di cui rimangono il bassamento e due colonne.

Il Parco ingloba anche altri siti dell’agrigentino, che narrano altre epoche e altre storie. Come l’area archeologica di Sant’Angelo Muxaro, nel comune omonimo: il sito cioè dove si riconosce la mitica Camico, la città fortificata dal celebre architetto Dedalo, il costruttore del labirinto del Minotauro, che, in fuga dal re cretese Minosse, avrebbe qui ricevuto ospitalità dal re sicano Kokalos. Sul pendio meridionale del colle si apre anche una necropoli con tombe del tipo a grotticella databili dal XIII al VI sec a. C.

Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci

Il parco è di recentissima istituzione (2019). La prima tappa è proprio la città di Catania: i siti archeologici sono sparsi tra le vie della splendida città barocca. Passeggiare per Catania è come passeggiare nel tempo. Tra le nere chiese barocche e le ville, sotto lo sguardo vigile dell’Etna, la città svelerà ai vostri occhi anche le vestigia più antiche. Partiamo dal Teatro antico e Odeion, tra le odierne vie Vittorio Emenauele, Crociferi e Teatro Greco. Nelle vicinanze troviamo anche le Terme della Rotonda e le Terme Romane dell’Indirizzo.