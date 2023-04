Bambini in viaggio, alla scoperta di Sardegna e Sicilia

Le due isole maggiori italiane sono anche due luoghi perfetti di villeggiatura con i propri figli. Ma non solo mare. In Sicilia e Sardegna sono custoditi tesori storici, archeologici, naturalistici di immenso valore. Che noi oggi vi faremo conoscere ascolta articolo Condividi

LA SARDEGNA

Difficile pensare alla Sardegna senza pensare al mare. Certamente una vacanza qui deve includere qualche giorno in una delle innumerevoli spiagge meravigliose di quest’isola. Ma si può fare molto di più e anche molto altro con i vostri bambini. Si può esplorare la natura, imparare uno sport insolito, si può diventare campioni di calcio, o scoprire l’arte circense. E’ possibile conoscere la storia e le tradizioni di questa Regione, ma anche diventare dei maghi esperti. Alghero Partiamo da nord, e conosciamo Alghero. Situata sulla costa nord-occidentale, la città è famosa per il suo centro storico e per i suoi vicoli lastricati, pieni di monumenti da visitare, come la sua cattedrale. Passeggiando sui bastioni e tra le sue stradine si può sostare in Piazza Civica, la piazza principale della città e vedere il Museo del Corallo per scoprire l’artigianato locale. Infine, da non perdere sono i tour alle grotte di Nettuno.

I nuraghi Che cosa sono i nuraghi? Chiederanno i vostri bambini. I nuraghi sono delle strutture rupestri risalenti all’età del bronzo e alla civiltà nuragica. Non si sa esattamente a cosa servissero, ma gli studi sembrano concordare che venissero utilizzati come torri di osservazione e per rituali sacri. Inizialmente erano costituiti da una semplice torre, ma alcuni nuraghi si sono trasformati nel corso dei secoli in complessi di torri multiple fortificate. Il più visitato di tutta la Sardegna è il nuraghe di Su Nuraxi. È un grande complesso situato a Barumini e l’unico elencato come Sito Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. È costituito da una torre centrale con un bastione, 4 torri laterali, un cortile e un pozzo. La natura, i paesaggi, ma anche la storia. L’entroterra sardo nasconde tesori unici. La Giara di Gesturi La Giara, situata nella Sardegna centro meridionale, è un altopiano dai lineamenti caratteristici di enormi fortezze naturali, fornite di bastioni dalle pareti scarpate ed anticamente inaccessibili. Ospita una specie molto rara in Italia e in Europa di cavallini selvatici chiamati i “Cavallini della Giara” e un parco composto di boschi di querce da sughero e macchia mediterranea. Il Golfo di Orosei e le Grotte del Bue Marino Il Golfo di Orosei, nella Sardegna centro-orientale è uno degli angoli più suggestivi della Sardegna. Famoso per le Grotte del Bue Marino, fatte di stalattiti e stalagmiti che si riflettono nelle acque regalandoci giochi di luci strabilianti. Il Golfo comprende aree archeologiche, tra cui Tiscali e Serra Orrios, l’area carsica denominata Supramonte, le foreste di Suttaterra e Ghivine alle pendici marine del Supramonte; il fiume Cedrino; la Gola di Su Gorroppu nel cuore del Supramonte, è il canyon più profondo dell’isola e uno dei più profondi in Europa. Le dune di Piscinas Anche in Italia c’è un vero e proprio deserto. E per i bambini sarà stupendo scoprirlo. Meravigliose dune dorate, alte fino a 100 metri, e che penetrano nell’entroterra per poi tuffarsi in un mare cristallino e sconfinato. Si trovano nella straordinaria Costa Verde, e nella località che prende il nome di Spiaggia Le Dune di Piscinas. Estendendosi per 5 chilometri circa, questo piccolo deserto è in realtà quello naturale più grande di tutta Europa. Per chi vuole conoscere la natura, può partecipare al progetto Falky & Falkon Rangers, esperienza dedicata ai più piccoli e pensata per esplorare ed imparare a proteggere la riserva naturale di Capo Boi. Insieme ad esperti di ambiente e animazione, Falkensteiner ha sviluppato per i ragazzi una serie di attività per avvicinare i più giovani al tema della tutela ambientale. Si frequentano laboratori creativi, si osservano gli animali, tra cui caprette e asinelli autoctoni presenti nel pet zoo della riserva, e si costruiscono oggetti con materiali naturali. L’obiettivo del progetto è quello di apprendere per proteggere flora e fauna.

Siti archeologi La Tomba dei Giganti La tomba dei Giganti di Coddu Vecchiu è un importante sito archeologico nuragico situato nel territorio del comune di Arzachena, in provincia di Sassari. Il villaggio di Tiscali Il villaggio di Tiscali è un sito archeologico situato in Sardegna, al confine fra i comuni di Dorgali e Oliena. Si trova sul monte Tiscali, una piccola montagna alta 518 metri, sulla cui sommità si trova un'enorme dolina carsica all'interno della quale si trovano i resti del villaggio, costruito nel corso dell'Età Nuragica; il villaggio è interamente costruito lungo le pareti della dolina e non risulta visibile fino a quando non si raggiunge l'interno della cavità, attraverso un'ampia apertura nella parete rocciosa. www.sardegnaturismo.it

Sport e Divertimento La Sardegna offre anche tante opportunità sportive pe ri più piccole. Molte con sport che difficilmente si possono praticare altrove. Yacht Club Costa Smeralda: Riconosciuta dalla Federazione Italiana Vela, la YCCS Sailing School dello Yacht Club Costa Smeralda opera dal 1978 ed è aperta da maggio a ottobre. Young Azzurra è il progetto sportivo lanciato nel 2020 dallo Yacht Club Costa Smeralda dedicato ai giovani talenti della vela italiana in un'ottica di pari opportunità. Le lezioni si svolgono a Porto Cervo, vengono organizzati corsi su derive e cabinati coordinati da un gruppo di esperti istruttori. Per adulti e ragazzi sono consigliati i corsi su J24 (barche di 7 metri) e su J105 (barca di 10,50 mt). Entrambe barche tecniche e veloci con le quali si organizzano equipaggi per partecipare a regate nazionali ed internazionali. https://www.consorziocostasmeralda.com/ Pevero Golf Academy: Immerso tra le incantevoli acque smeraldo della baia del Pevero e di Cala di Volpe, il Pevero Golf Club, offre un ricco calendario di tornei di golf e un programma di attività organizzate dalla Pevero Golf Academy per chi vuole perfezionare la propria tecnica. Juventus Resort Experience: Nel cuore della Costa Smeralda, l'hotel Cala di Volpe dà il benvenuto a una nuova entusiasmante sfida, fatta di calcio e tanto divertimento, con la Juventus Academy Training Session. I ragazzi avranno l'opportunità di trascorrere una settimana indimenticabile con gli allenatori della Juventus, pronti a condividere la loro esperienza e tutti i loro segreti di gioco. I giovani partecipanti saranno seguiti dal team tecnico di allenatori qualificati della Juventus durante i programmi di allenamento dedicati alle diverse fasce di età. Gli allenamenti sono dedicati a bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 16 anni e sono aperti ai giovani residenti in hotel ma anche ad ospiti esterni. Al Chia Sport Academy, corsi di alto livello dedicati a ragazze e ragazzi fra 6 e 16 anni tenuti da Gianluca Zambrotta. E ancora, academy di Tennis con Omar Camporese, e Karel Nováček. Per quanto riguarda il Calistenics ci si potrà allenare con Juri Chechi. E per chi vuole scoprire i segreti delle due ruote, ecco l’academy di Ciclismo con Claudio Chiappucci. A scuola di circo Al mare in Sardegna sì, ma anche per diventare provetti circensi. l Bluserena Is Serenas Badesi e Calaserena Resort infatti offrono un corso di discipline circensi dedicato a bambini, ragazzi e genitori che insieme potranno imparare, divertendosi, le basi di giocoleria, equilibrismo e clownerie. La Football Academy (da 5 a 14 anni) dove, grazie a istruttori qualificati, i ragazzi potranno apprenderanno i primi rudimenti e i “trucchi” per diventare dei piccoli campioni. E per le femmine Dance Academy (da 5 a 14 anni): con corsi di ginnastica ritmica da 5 a 14 anni e corsi di danza da 3 a 5 anni. Per tutti anche scuola nuoto e mermaiding da 3 anni: bambini e ragazzi potranno partecipare alle lezioni collettive di nuoto e di mermaiding, sotto la guida di esperti istruttori.

SICILIA Per gli amanti della storia, della natura e, naturalmente, del mare. La Sicilia accontenta tutti. Anche se quando si tratta di piccoli ospiti. Il mare che è l’elemento dominante dell’isola, con le sue meravigliose spiagge, resterà sullo sfondo di questo nostro viaggio. Acque limpide e spiagge incontaminate non sono distanti da gioielli urbani come Siracusa, Taormina, Modica e Ragusa Ibla, ricche di fascino e di antichi edifici e monumenti. Noi vogliamo però andare alla scoperta di tutto ciò che in Sicilia si può fare oltre ad un bagno in mare. La Sicilia a cavallo, le via delle tonnare di andata, ossia le prime in cui arriva il tonno dall’Atlantico, poiché si trovano nel nord della Sicilia. E poi, pedalare fra le saline, circumnavigare l’isola in barca a vela, andare alla ricerca degli orti botanici che nascondono tutte le specie dell’isola, spostarsi da un castello all’altro, da una Chiesa all’altra. Insomma, Abbondanza è la parola-chiave per comprendere la Sicilia nelle sue mille sfaccettature: da un versante all’altro dell’isola, sono infinite le soluzioni per itinerari di poche ore, giorni o settimane. Senza dimenticare il cibo, naturalmente. https://www.visitsicily.info I vulcani Partiamo da uno degli spettacoli naturalistici più affascinanti: i vulcani. In Sicilia ce ne sono 3: l’Etna, Stromboli e Vulcano. Vulcano Partiamo proprio dall’isola che prende il nome dall’attrazione più imponente, il vulcano appunto. Gli esperti lo considerano uno dei più pericolosi al mondo. La sua presenza è ovunque in quest’isoletta di circa 20km. L’odore di zolfo si respira da subito, se ci si allontana pochi metri dal porto si arriva alla zona dei fanghi, frequentatissimi grazie alle loro proprietà terapeutiche. Per i bambini saranno divertentissime le piscine geotermiche, qui l’acqua arriva direttamente dalla fonte sotterranea, per sgorgare in superficie. Per i bambini sarà una novità anche vedere le spiagge di sabbia nera, tipica delle isole vulcaniche. Per i bambini più grandicelli si può provare l’esperienza di scalare un vulcano attivo. Stromboli Anche in questo caso il vulcano domina l’isola che lo ospita. E anche qui spiagge ai piedi del vulcano sono nerissime, ma nonostante questo l’acqua riesce a conservare un blu intenso. Spesso sono visibile le sciare del fuoco, ossia la colata di lava che scende lungo il vulcano assieme ai lapilli che si tuffano in mare. Etna L’Etna è il vulcano più alto e attivo in Europa, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Ed è senza dubbio uno dei simboli della Sicilia. Visitare l'Etna anche con bambini piccoli è possibile e non costituisce alcun rischio seguendo i consigli delle guide. L'Etna è un vulcano attivo, ma rimanendo alle quote più basse, sulle strade segnate e sui sentieri ufficiali del parco non c’è alcun pericolo. La sede del Parco dell’Etna, presso Nicolosi, merita sicuramente una visita. Si trova all’interno dell’ex Monastero Benedettino San Nicolò La Rena, restaurato nel 2005. Al piano terra c’è un piccolo Museo Vulcanologico con pannelli esplicativi della nascita del vulcano nel Pleistocene, che conserva anche alcune pietre di lava solidificata che durante le eruzioni vengono sputate dai crateri insieme al magma e ai lapilli. All’esterno si trova un vero e proprio parco botanico denominato Sentiero del Germoplasma perché ha il preciso scopo di conservare e sostenere il patrimonio genetico e vegetale etneo. Per arrivare in cima al vulcano più alto d’Europa bisogna percorrere la SP 92 che da Nicolosi, vi porterà direttamente a quota 1.900 al piazzale del Rifugio Sapienza, dove c’è anche la Funivia dell’Etna. Il cratere superiore è più faticoso da risalire a piedi perché la lava è diventata una specie di sabbia sassosa. Il cratere inferiore è, invece, facilmente raggiungibile e percorribile ed è qui che i vostri bambini potranno fare la prima esperienza a contatto con il vulcano. Si può infatti fare una tranquilla passeggiata dentro e attorno la sommità del cratere e prendere tra le mani la lava ormai diventata pietra.

Parchi archeologici La Sicilia conta 500 siti di interesse sparsi all’interno di 27 località, tutte accomunate dal marchio UNESCO: i paesi attorno al Monte Etna, le Città tardo barocche del Val di Noto, l’area archeologica Villa Romana del Casale di Piazza Armerina e la Valle dei Templi di Agrigento. La Valle dei Templi Il Parco archeologico della Valle dei Templi è una delle colonie greche più importanti del Mediterraneo, ed è Patrimonio Unesco dal 1997; nel 2015 ha ricevuto la DEVU (dichiarazione di eccezionale valore universale). Siamo ad Agrigento, nel 580 a. C. La città divenne ben presto una della più monumentali della Sicilia greca. Dalla fine del VI sec. a. C., quando viene eretto il tempio di Ercole, vengono costruiti gli imponenti templi dorici che definiscono una vera e propria cinta sacra, quasi l’abbraccio degli dei alla città. Qui visse e operò il filosofo Empedocle, poco prima che le truppe cartaginesi distruggessero la città nel 406 a.C. Ma il centro continuò a vivere, con nuovi periodi di prosperità, anche sotto i Romani, che le diedero il nome di Agrigentum. Cos’è rimasto degli antichi splendori? Ben undici templi di ordine dorico, tre santuari, necropoli, opere idrauliche, fortificazioni, l’agorà, un Olympeion e un Bouleuterion. La Valle dei Templi rappresenta quasi un unicum mondiale per l’incredibile (e miracoloso) stato di conservazione del patrimonio. Nell’area sottostante si trova poi il Santuario delle Divinità Ctonie (Demetra e Persefone), conosciuto in realtà come Tempio di Castore e Polluce (o dei Dioscuri). Da qui, a nord troverete il giardino della Kolymbetra, l’antica fonte di approvvigionamento di acqua voluta da Terone, presto adattata a vivaio di pesci e frequentata da fauna di ogni sorta. Oggi è un giardino gestito dal FAI in cui poter esplorare l’enorme varietà di flora che qui si è adattata. A sud, proseguendo in direzione di Villaseta, si giunge al Tempio di Vulcano o Efesto, di cui rimangono il bassamento e due colonne. Il Parco ingloba anche altri siti dell’agrigentino, che narrano altre epoche e altre storie. Come l’area archeologica di Sant’Angelo Muxaro, nel comune omonimo: il sito cioè dove si riconosce la mitica Camico, la città fortificata dal celebre architetto Dedalo, il costruttore del labirinto del Minotauro, che, in fuga dal re cretese Minosse, avrebbe qui ricevuto ospitalità dal re sicano Kokalos. Sul pendio meridionale del colle si apre anche una necropoli con tombe del tipo a grotticella databili dal XIII al VI sec a. C. Eraclea Minoa Oppure ancora l’area archeologica di Eraclea Minoa, a Cattolica Eraclea, che si protende su un bianco promontorio verso l’incantevole paesaggio marino. Spicca qui per celebrità il Teatro. Realmonte E affacciata sul mare troverete anche la Villa romana di Realmonte, con il suo settore termale rivestito in marmo e pavimento mosaicato. Verso l’interno è l’area archeologica di Monte Adranone (Sambuca di Sicilia), identificato con l’Adranon che Diodoro (XXIII, 4,2) menziona a proposito degli eventi della prima guerra punica. E, sempre in prossimità della costa, la Necropoli di età eneolitica (IV-III millennio a. C.) di Contrada Tranchina a Sciacca, e l’area archeologica di Monte Sant’Angelo a Licata, un importante insediamento di età ellenistica Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci, di recentissima istituzione (2019). La prima tappa è proprio la città di Catania: i siti archeologici sono sparsi tra le vie della splendida città barocca. Passeggiare per Catania è come passeggiare nel tempo. Tra le nere chiese barocche e le ville, sotto lo sguardo vigile dell’Etna, la città svelerà ai vostri occhi anche le vestigia più antiche. Partiamo dal Teatro antico e Odeion, tra le odierne vie Vittorio Emenauele, Crociferi e Teatro Greco. Nelle vicinanze troviamo anche le Terme della Rotonda e le Terme Romane dell’Indirizzo. Spostiamoci dal centro di Catania per andare leggermente a nord e raggiungere l’area archeologica Santa Venera al pozzo, ad Acicatena (CT). Posta su una verdeggiante altura a pochi chilometri dal mare, l’area si estende per nove ettari. L’insediamento nasce per la presenza di sorgenti d’acqua con proprietà termali, che favorirono la presenza umana sin dal tardo Eneolitico.

Taormina Il Teatro greco di Taormina gode di una straordinaria particolarità: si affaccia sul mare. I ruderi dei suoi colonnati incorniciano come fosse un quadro un panorama che spazia dalla costa calabra all’Etna. La sua storia risale al III secolo avanti Cristo. Per i bambini vengono organizzati tour appositi durante i quali si spiega, tra l’altro, che per costruire il teatro fu necessario asportare a mano oltre centomila metricubi di montagna. Il teatro nacque per ospitare rappresentazioni teatrali e concerti, ma in epoca romana fu anche sede dei giochi gladiatorii e delle battaglie navali. Da qualche tempo è visitabile anche Palazzo Vecchio Taormina, trasformato ora in un boutique hotel. Vero e proprio gioiello è la terrazza del palazzo, che domina da un torrione sospeso, il mare della baia di Taormina e la vista sull’Etna. Sport e divertimento Etnaland è il parco di divertimento più grande del meridione. Si trova a Belpasso e si estende su una superficie di 280.000 metri quadrati. Etnaland, sorge ai piedi del Vulcano Etna, a pochi passi da Catania. Etnaland mette a disposizione dei bambini, sia svago, con Themepark e dall'Acquapark, che possibilità di imparare con il Parco della Preistoria e il suo percorso botanico, gli spettacoli di edutainment e i laboratori didattici. Per chi in Sicilia sceglie il mare ha l’opportunità di diventare un abile circense. Il Bluserena Serenusa propone infatti un corso di discipline circensi dedicato a bambini, ragazzi e genitori che insieme potranno imparare, divertendosi, le basi di giocoleria, equilibrismo e clownerie. Scuola di magia: una vera scuola di magia e di giochi di prestigio, con eventi, spettacoli e magiche sorprese, oltre a tanto sport con scuola nuoto, scuola danza e ginnastica ritmica e Football Academy. Laboratori creativi anche al Gran Palladium che mette a disposizione dei piccoli ospiti anche strumenti musicali.