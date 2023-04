Bambini in viaggio, cosa vedere in Sardegna oltre il mare

Alghero

Partiamo da nord, e conosciamo Alghero. Situata sulla costa nord-occidentale, la città è famosa per il suo centro storico e per i suoi vicoli lastricati, pieni di monumenti da visitare, come la sua cattedrale. Passeggiando sui bastioni e tra le sue stradine si può sostare in Piazza Civica, la piazza principale della città e vedere il Museo del Corallo per scoprire l’artigianato locale. Infine, da non perdere sono i tour alle grotte di Nettuno.

I nuraghi

Che cosa sono i nuraghi? Chiederanno i vostri bambini. I nuraghi sono delle strutture rupestri risalenti all’età del bronzo e alla civiltà nuragica. Non si sa esattamente a cosa servissero, ma gli studi sembrano concordare che venissero utilizzati come torri di osservazione e per rituali sacri. Inizialmente erano costituiti da una semplice torre, ma alcuni nuraghi si sono trasformati nel corso dei secoli in complessi di torri multiple fortificate. Il più visitato di tutta la Sardegna è il nuraghe di Su Nuraxi. È un grande complesso situato a Barumini e l’unico elencato come Sito Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. È costituito da una torre centrale con un bastione, 4 torri laterali, un cortile e un pozzo.