California, vende tutto per vivere in crociera per i prossimi 3 anni

Sharon ha 75 anni e per i prossimi tre vivrà su una nave da crociera. L’arzilla ex insegnante di lingue californiana ha venduto il 95% dei suoi averi e prenotato (per 30mila dollari) la camera più economica sulla MV Gemini, gestita da Miray Cruises, che salperà da Istanbul, in Turchia, il prossimo primo novembre. Un viaggio epico che la porterà a toccare 135 paesi nel mondo e a fermarsi in 375 porti. La nave percorrerà più di 210mila chilometri dando la possibilità di ammirare i luoghi più iconici del pianeta: dalla statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro al Taj Mahal in India, dalle piramidi di Giza a Machu Picchu, fino ancora alla Grande Muraglia cinese.

Scelta di vita

“È un atto di fede, ma so che ci sarà un posto qui quando tornerò. O forse finirò per vivere in un altro paese. Non lo so, il cielo è il mio limite”, ha detto Sharon descrivendo la sua scelta di vita decisamente originale. Da sempre grande viaggiatrice e appassionata di crociere, è stata da subito attratta da quell’articolo di giornale in cui si parlava della possibilità di vivere su una nave e fare il giro del globo. Le tappe che più la emozionano sono quelle in Scozia e in Irlanda da dove, dice, provengono i suoi antenati. La donna ha deciso di portare con sé solo due fotografie: una della figlia e una dei nipoti. “Voglio farmi dei nuovi amici” ha raccontato alla Cnn. “Userò la camera solo per dormire. Per tutta la giornata voglio godermi l’oceano, le escursioni e la vita in barca”.