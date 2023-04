9/9 ©Getty

Ancora Pace: "Oggi siamo in grado di offrire nuove formule di pagamento come il Buy now pay later, una soluzione che consente di dilazionare in modo semplice e flessibile spese fino a 3.000 euro rimborsabili in massimo 12 mesi e senza costi aggiuntivi. Una formula che favorirà la cura di ogni dettaglio in occasione del proprio matrimonio, fornendo un valido supporto all’intero settore"

Regno Unito, età minima per sposarsi sale a 18 anni