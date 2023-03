Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, un fumetto prequel per il film

In fumetteria e libreria L'onore dei ladri - La festa della luna, un volume con due storie che hanno gli stessi protagonisti del lungometraggio con Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant e Regé-Jean Page ascolta articolo Condividi

Prima del film, un’altra avventura. Dungeons & Dragons arriva al cinema e anche in fumetteria. Panini Comics pubblica infatti Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri – La festa della luna, un prequel della pellicola diretta da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, nelle sale italiane dal 29 marzo. L’albo, un cartonato da 96 pagine per il prezzo di 18 euro, è sceneggiato da Jeremy Lambert ed Ellen Boener con i disegni di Eduardo Ferigato e Guillermo Sanna.

Il cast e la trama I protagonisti sono gli stessi del film: il bardo Edgin con la figlia Kira, la barbara Holga, il giovane stregone Simon, il ladro Forge. Dopo essere incappato in un furto fallito, il gruppo prova a rimettersi in pista ripartendo da una cittadina sotto il giogo del Re dei Banditi, a cui è costretto da anni a pagare il pizzo. Alla Taverna del Pipistrello Amichevole, la banda fa la conoscenza della nana Mae e della sua imbranata figlia Muren. Le due sono intente a preparare il pupazzo che raffigura Grunnald, marito di Mae e padre di Muren, scomparso da anni nel tentativo di sconfiggere il Re dei Banditi. In cambio di un buon pagamento, Edgin e soci si offrono di aiutare il villaggio, ma quella che scopriranno è una realtà diversa da quella raccontata da Mae e Muren. leggi anche Essere Montagna, il fumetto di Jacopo Starace tra Miyazaki e Druckmann

Una storia dal ritmo incalzante Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri – La festa della luna è una storia dal ritmo forsennato, piena di azione e comicità, con battute divertenti e personaggi caratterizzati per eccesso come nella migliore tradizione dei Giochi di Ruolo fantasy. Holga è una barbara tutta d’un pezzo sempre pronta a fare a botte, Forge il classico ladro privo di empatia e concentrato solo sul suo guadagno, Edgin un bardo a metà strada tra un passato da eroe e un presente da brigante, e con non pochi problemi relazionali con la figlia Kira. Proprio le dinamiche tra i due rappresentano uno degli aspetti più interessanti della storia, sapendo essere divertenti ma anche toccanti. leggi anche The Mandalorian, le graphic novel per recuperare le prime due stagioni

Disegni e colori I disegni di Eduardo Ferigato, con il tratto tipico del comic americano, sono ispirati e decisamente funzionali al racconto della storia. Lo stile dell’artista brasiliano che in questo momento è particolarmente popolare per la serie Image Comics Radiant Black (pubblicata in Italia da Saldapress) è perfettamente calzante con le atmosfere da high fantasy di D&D e viene accompagnato dai colori vivaci di Patrice Delpeche. leggi anche Nightmare Country, Il Corinzio nelle mani di James Tynion

La storia di Xenk Il volume contiene anche una seconda stroia, Xenk e l’Elmo della Disgiunzione, un focus su un altro dei personaggi del film al cinema dal 29 marzo, lo Xenk interpretato da Regé-Jean Page. È una quest piuttosto tradizionale di un paladino, che riceve il compito di custodire un potentissimo elmo e proteggerlo dal rischio che cada nelle mani sbagliate. Profondamente frustrato dal dover custodire un oggetto e non poter aiutare le persone, Xenk riesce a coniugare la sua missione con la sua vocazione quando incontra le due giovani gnome delle profondità Trick e Trap che cercano di rubargli l’elmo. Raggiunte dal paladino, le due gli rivelano tra le lacrime di essere sottoposte, con tutta la loro famiglia, alla terribile schiavitù imposta dagli Illithid. leggi anche Fumetti, Peter Parker e i suoi prossimi 60 anni secondo Humberto Ramos

Trama più classica, aspetto artistico più sperimentale Sceneggiata da Ellen Boener coi disegni di Guillermo Sanna e i colori di Mattia Iacono, Xenk e l’Elmo della Disgiunzione è una storia più breve della precedente, meno corale, più classica nello sviluppo della trama ma più sperimentale sul lato artistico, con un tratto meno classico e colori che in alcuni casi si spingono verso tinte fluo. leggi anche Carmine Di Giandomenico: "Vi racconto Bruce prima di Batman"

Lo spirito giocoso di D&D Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri – La festa della luna è in definitiva un volume a fumetti che svolge la sua funzione alla perfezione: intrattiene e diverte senza troppo impegno, un po’ come il film a cui fa da prequel, mantenendo intatto lo spirito giocoso di Dungeons & Dragons e componendo avventure singole a cui sarebbe bello venisse dato un respiro più ampio. vedi anche Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, il trailer internazionale

Jeremy Lambert, Elena Boewner, Eduardo Ferigato, Guillermo Sanna, Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri - La festa della luna, Panini Comics, 96 pagine a colori, 18 euro