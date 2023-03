Il nuovo trailer di Dungeons & Dragons - L’Onore dei Ladri

GUARDA ANCHE

Tutti i video su cinema e film

In questo trailer Edgin the Bard, interpretato da Chris Pine, Holga the Barbarian (Michelle Rodriguez) e Simon the Sorcerer (Justice Smith) scappano dai draghi, usando i portali per ingannare le creature senza cadere in un fiume di lava. Ma, nella parte più divertente del trailer, al gruppo viene concesso il diritto di porre a uno scheletro cinque domande per recuperare informazioni utili. Attraverso una serie di incomprensioni e un po’ di confusione, Egin si rende conto che questa ricerca potrebbe essere più difficile di quanto si aspettasse. Il film sembra fare un buon lavoro nel riunire una buona dose di umorismo e dramma anche per coloro che non hanno familiarità con la tradizione di Dungeons & Dragons, così che qualsiasi tipo di pubblico possa divertirsi nel vedere il film. In un'intervista con Collider, Smith e Regé-Jean Page hanno parlato della loro esperienza con i registi. Smith ha detto che parte di ciò che lo ha spinto a prendere parte al progetto sono stati i realizzatori che gli hanno detto che il film non sarebbe stato cinico riguardo i suoi elementi fantasy, ma che avrebbe piuttosto abbracciato ciò che rende il gioco unico. Page ha aggiunto che Goldstein e Daley adorano i personaggi, aggiungendo come sia raro trovare registi che si avvicinino alle storie come fanno loro.