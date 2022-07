Dungeons & Dragons, rivelati i look di Chris Pine e Michelle Rodriguez

Svelati i ruoli di alcuni dei personaggi del film di Dungeons & Dragons, tra qualche sorpresa e conferma Condividi

Dungeons & Dragons, il film cult di quest'anno atteso da generazioni di giocatori, verrà presentato a breve al San Diego Comic-Con ma la casa di produzione ha già rilasciato il primo look sui personaggi principali con un poster e le immagini ufficiali. Grande la soddisfazione da parte dei fan del gioco, pronti ad assistere al SDCC di Dungeons & Dragons: L'onore dei Ladri. La pellicola prende ispirazione dal gioco di ruolo più famoso del mondo ed è attesa da milioni di fan: un appuntamento immancabile che trova il suo naturale palcoscenico di presentazione in una delle convention più importanti per il mondo dei fumetti e delle arti.

Il primo sguardo ai personaggi di Dungeons & Dragons approfondimento Guarda la playlist video di Sky a tema cinema L’anteprima di Dungeons & Dragons è probabilmente l’appuntamento più importante di questa edizione della convention. Mancano ufficialmente ancora diversi giorni prima dell’inizio ma l’hype è già altissimo nei giocatori, che attendono di vedere come può diventare la trasposizione cinematografica del gioco di ruolo più famoso al mondo. La grande attesa viene allietata con qualche “pillola” che la produzione rilascia a uso e consumo di chi non vede l’ora di sedersi in poltrona per assistere alla proiezione. Nelle ultime ore sono stati mostrati i materiali promozionali del film, tra i quali il primo video. Il rilascio è avvenuto sui social ed è stato inevitabile per gli utenti soffermarsi su ogni singolo dettaglio per cogliere dettagli che possano fornire maggiori informazioni sul film. A rilasciare la clip è stato l’account di Screen Rant, che ha mostrato alcuni secondi del cast del film, che finora era stato tenuto ben celato dal mistero. Erano state tante le indiscrezioni circolate ma ora si hanno le prime certezze. Chris Pine interpreta un bardo con liuto e spada lunga mentre a Michelle Rodriguez è stato assegnato il ruolo della barbara, con armatura possente nera e armata di un’ascia da battaglia. Anche Regé-Jean Page è un combattente che, stando a chi conosce bene il gioco, potrebbe appartenere a una élite o essere un paladino. Justice Smith, invece, è un elfo mago mentre Sophia Lillis è una tiefling.

I dettagli dal poster di Dungeons & Dragons approfondimento Chris Pine parla di Dungeons & Dragons Oltre al video, nel quale sono stati volutamente omessi alcuni elementi e dettagli per non dare eccessive informazioni sui ruoli interpretati dagli attori, è stato rilasciato il poster. Si tratta di una rielaborazione a tutto campo dell’iconica & protagonista del titolo, che è stata modificata graficamente in modo tale da mostrare alcuni degli elementi caratteristici di questo gioco. In particolare, osservando la rielaborazione si possono ritrovare in particolare l’orsogufo, il divoratore di intelletto e il mimic. Ma anche il mind flayer, il cubo gelatinoso e la pantera distorcente, tutti elementi classici del gioco e che non potevano mancare nemmeno nel film diretto da Jonathan Goldstein, che ha scritto anche la sceneggiatura.

