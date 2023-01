Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, cosa sappiamo finora del film

La pellicola in uscita il 30 marzo 2023 tenta di sfruttare per la prima volta a pieno sullo schermo tutte le potenzialità di un brand amatissimo, in giro ormai dal lontano 1974. Ci prova puntando forte su una storia inedita ma rispettosa dell’immaginario del gioco da tavolo, tanta ironia e un grande cast

Tanta ironia per piacere a tutti

Per chi non avesse familiarità con Dungeons & Dragons si fa presto a riassumere di cosa si tratta: durante una partita di D&D i giocatori muniti di dadi e tanta fantasia, si trovano ad agire all’interno di un’ambientazione fantasy le cui regole vengono decise da un altro giocatore (il cosiddetto “dungeon master”). La pellicola in uscita il 30 marzo promette di attingere a pieno da questo immaginario ormai forgiato nei decenni, pur non riprendendo nella trama una linea narrativa specifica. La storia alla base di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri sarà quindi completamente nuova ma con continui riferimenti e sistematiche allusioni, pensate apposta per ricercare al meglio lo spirito di una campagna di D&D. Come hanno spiegato i registi John Francis Daley e Jonathan Goldstein a IGN, l’idea durante la lavorazione era quella di “realizzare un film pieno di cose che i fan avrebbero apprezzato ma allo stesso tempo assicurarsi che pure un neofita possa godersi lo spettacolo tanto quanto i più esperti”. Come si capisce già dal trailer, per riuscire nell’impresa il duo di cineasti ha spinto forte sul pedale dell’umorismo, evitando che la pellicola diventasse un’opera troppo cupa. Poco importa quanto dice il paladino Xenk Yender interpretato da Rege-Jean Page nella clip che anticipa il film: l’ironia è qui presente a grandi dosi, con buona pace di chi pensa che sia “una lama che colpisce maggiormente chi la brandisce”. Con il suo atteggiamento severo da “classico” eroe fantasy, Yender diventerà paradossalmente uno dei personaggi più divertenti della pellicola, fuori luogo in un contesto dove quasi tutti attorno a lui sembrano prendersi dannatamente meno sul serio di lui.