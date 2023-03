The Mandalorian, le graphic novel per recuperare le prime due stagioni

Se state per iniziare la terza stagione della serie tv ambientata nell'universo di Star Wars e non avete tempo per il rewatch delle due precedenti, ecco una soluzione comoda e rapida per ripassare ascolta articolo Condividi

Se avete aspettato per tre anni la terza stagione di The Mandalorian e alla fine, inevitabilmente, non vi ricordate più a che punto eravate rimasti, non vi preoccupate. Esistono molti metodi per recuperare la storia di Mando e Grogu finora, alternativi all’impegnativo rewatch di 16 episodi. C’è il web, naturalmente, che pullula di riassunti, e poi ci sono i fumetti, in tutto e per tutto fedelissimi alla trama della serie tv, che Panini Comics ha pubblicato in ben due versioni diverse, una più classica e l’altra più schematica e sintetica, pensata per un pubblico di lettori più giovani.

Una versione più lunga vedi anche The Mandalorian 3, Mando e Grogu protagonisti del trailer La prima versione, Star Wars: The Mandalorian Stagione Uno Parte Uno, scritta da Rodney Barnes e disegnata da George Jeanty, è un fedele adattamento a fumetti della prima parte della prima stagione, pubblicata da Panini in un volume cartonato da 136 pagine a colori al prezzo di 19 euro. Ha un ritmo che si avvicina di più a quello della serie tv originale e un carattere più adulto, ma al momento non consente appunto il recupero completo delle prime due stagioni.

Una versione italiana in stile young adult vedi anche The Mandalorian, a Milano si celebra il debutto della terza stagione In questo senso viene in aiuto l’altra versione, rigorosamente Made in Italy, con i testi di Alessandro Ferrari, le matite di Matteo Piana e i colori di Igor Chimisso. Diviso in due volumi cartonati di 80 pagine ciascuno, venduti al prezzo di 9,90 euro, Star Wars The Mandalorian La Graphic Novel ripercorre in maniera fedele e piuttosto rapida gli eventi delle prime due stagioni della serie, dal primo incontro tra Mando e il Bambino al momento in cui Grogu viene affidato nelle mani di Luke Skywalker perché possa dargli il suo addestramento da Jedi.