1/11

Una riproduzione dell’Anello protagonista delle vicende della Compagnia, ricreato nei minimi dettagli: firmato Noble Collection, ha incise le famose parole in lingua elfica. L’anello viene venduto con una catena in acciaio inox, per indossarlo come Frodo nel film. Euro 10,90

OUTLETISSIMO® Collana Ciondolo Anello