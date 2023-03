Dylan Dog, addio allo storico fumettista Luigi Piccatto

Lutto nel mondo dei fumetti . È morto a 68 anni Luigi Piccatto, disegnatore celebre in particolar modo per il suo lavoro nel team di Dylan Dog. Si trovava a Castagnole Lanze, paese della provincia di Asti dove viveva da diverso tempo. Era nato a Torino il 13 luglio 1954. ( FUMETTOPOLIS, NOTIZIE DAL MONDO DEI FUMETTI )

La carriera

approfondimento

Memorie dall'invisibile, l'albo di Dylan Dog in edizione cartonata

Gli inizi della carriera di Piccatto coincidono con la fine degli anni ‘70, quando fa il suo esordio su “Corrier Boy” con la serie Chris Lean. Quindi lavora per Skorpio e Lanciostory oltre che per la rivista “Jeans avventure” di Edifumetto. Poi, siamo nel 1986, ecco l’approdo alla Sergio Bonelli Editore, momento che coincide con l’avventura a Dylan Dog. “Ritorno del mostro”, l'albo numero 8 della serie, lo vede al debutto nel primo dei 47 albi dedicati all'Indagatore dell'Incubo.

I messaggi di cordoglio

“Ci ha lasciati tra il 13 e il 14 marzo Luigi Piccatto, uno dei disegnatori più prolifici del team di Dylan Dog, autore di albi amatissimi come "Golconda!" e "I conigli rosa uccidono" ma anche ideatore del personaggio di Darwin. Abbiamo visto uscire una sua storia sul numero 15 di Dylan Dog Oldboy, ma a conferma della sua incredibile prolificità ne abbiamo ancora più d'una nel cassetto... La redazione di via Buonarroti si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore”, si legge in un post sulla pagina ufficiale Facebook del fumetto. Tanti i messaggi di cordoglio affidati proprio ai social.