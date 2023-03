Bologna Children's Book Fair, ospiti e programma della nuova edizione

Bologna apre ai libri per bambini in una quattro giorni piena di appuntamenti presso i padiglioni di BolognaFiere, fino al 9 marzo 2023. E’ iniziata, infatti, la sessantesima edizione di “Bologna Children's Book Fair” (BCBF) uno tra i più importanti appuntamenti, a livello mondiale, “dedicato allo scambio di diritti editoriali per bambini e ragazzi, luogo dove idee da ogni parte del mondo si incontrano dando vita a creatività nuove e inattese”, come si legge sul sito dell’evento. ( LIBRI E GIOCHI PER BAMBINI, LA RUBRICA DI SKY TG24 )

Oltre 1.300 espositori provenienti da 90 Paesi del mondo

Il particolare traguardo, quello legato appunto alla 60esima edizione della Fiera, sarà occasione, scrivono gli organizzatori, per “l’analisi dei risultati raggiunti e insieme di sguardo al futuro con idee, energie e progetti nuovi”. Saranno 1350 gli espositori presenti a Bologna per l’evento, provenienti da circa 90 Paesi e regioni di tutto il mondo. “Compiere 60 anni e sentirsi così in forma è una grande emozione e compierli sentendo tutta la comunità del libro così vicina e partecipe è una grandissima gioia. È anche una responsabilità e un incoraggiamento a fare sempre di più. Se guardiamo alla strada percorsa da quando festeggiammo il 50° dieci anni fa vediamo uno sviluppo enorme della nostra presenza all’estero e del nostro raggio di attività: oggi la Bologna book fair è un sistema di fiere che spazia dal libro per ragazzi, al licensing, all’editoria in generale, con una estensione dall’altra parte del mondo, a Shanghai, e un ciclo continuo di collaborazioni e presenze in tanti paesi diversi”, ha commentato Elena Pasoli, Exhibition Manager di Bologna Children’s Book Fair.

Ospiti e programma

Per l’occasione, è prevista la presenza di alcuni tra i più grandi nomi dell’illustrazione e dell’editoria per bambini e ragazzi, tra cui Albertine Zullo, Beatrice Alemagna, Rotraut Susanne Berner, Marc Boutavant, Rebecca Dautremer, Laura Carlin, Suzy Lee, Nicholas Jubber, Katsumi Komagata, David Levithan, Leonard Marcus, Manuel Marsol. E, ancora, Sarah Mazzetti, Hasan Mousavi, Fabian Negrin, Roger Mello, Elena Odriozola, Martin Salisbury, Alessandro Sanna, Axel Scheffler, Susanna Tamaro e Klaas Verplancke. Davvero numerosi gli eventi in programma che possono essere integralmente consultati nella sezione apposita del sito legato alla Fiera.