La guerra in Ucraina spiegata ai bambini, 5 libri dai 6 ai 12 anni

Nel giorno del primo anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina, ecco alcuni libri per bambini per aiutarli a capire l'orrore di tutte le guerre. Buona lettura!

Libri per bambini di 6 anni Il nemico. Una storia contro la guerra di Davide Calì Terre di Mezzo, 2023 C'è la guerra. Isolato nella sua trincea, un soldato combatte ogni giorno contro un nemico che non vede. Ma che di certo è un mostro. O almeno, così si dice. Solo uno scambio casuale di prospettiva svelerà a entrambi che, in realtà, così diversi non sono.

Che paura la guerra. Come parlarne e rassicurare i nostri bambini. Ispirato agli studi di John Gottman di Barbara Franco Gribaudo, 2022 Come possiamo parlarne ai nostri bambini della guerra e rassicurarli quando anche noi siamo preoccupati? Che paura la guerra vuole essere un valido strumento per aiutare genitori e insegnanti a parlare ai più piccoli della paura dei conflitti, con il linguaggio più adatto e la giusta rassicurazione, lasciando spazio per le loro domande e traducendo le loro emozioni, per poi rassicurarli e tranquillizzarli e spingerli ad azioni concrete affinché facciano la loro piccola parte. Il libro racchiude una storia emozionante di un'amicizia tra due compagni di scuola, Pietro e Viktor, così forte da superare confini, barriere e conflitti dei grandi. Completano il volume tanti consigli pratici per gli adulti della psicologa cognitivo-comportamentale Chiara Bosia, già consulente scientifica di "Tante paure, senza paura", per affrontare questi delicatissimi temi con i più piccoli, con particolare attenzione al ruolo dell'adulto come allenatore emotivo e alla paura e le sue manifestazioni.



Libri per bambini di 9 anni La bambina da oltre il confine di Lia Levi Piemme, 2023 Iryna ha dieci anni e la sua vita sembra normale, con la mamma infermiera, il papà che aggiusta i cellulari e Nana, la sua adorata "cana". Ma un giorno dal cielo cominciano a piovere bombe: il suo Paese è in guerra, le sirene risuonano nell'aria, si scappa nei rifugi sotterranei, e niente è più normale. I suoi genitori decidono di mettere in salvo la figlia, e ben presto Iryna si ritrova in una città italiana, accolta dalla famiglia in cui lavora la nonna Kateryna. Lì c'è Adriano, un ragazzino della sua stessa età che ha paura di andare in bicicletta ed è un po' impacciato. All'inizio, tra la diffidenza di lei e la timidezza di lui, i due faticano ad andare d'accordo, ma tutto cambierà quando Iryna fugge di nascosto per tornare dalla sua famiglia. Adriano la segue e sarà lui ad accompagnarla in un'avventura fatta di pullman persi, passaggi clandestini in taxi, corse in bici, per arrivare a un finale di abbracci e nuova saggezza.

Libri per bambini di 10 anni Una guerra ingiusta. Racconti e immagini dall'Ucraina sotto le bombe di Stefania Battistini Piemme, 2023 "Normal". Questa è la reazione del popolo ucraino nel Donbas al suono delle scariche di colpi. - Ci siamo abituati -. Il 21 febbraio 2022 Putin ordina l'ingresso delle forze armate russe in Donbas per quella che chiama "operazione di mantenimento della pace", però sono già otto anni che la regione più orientale dell'Ucraina vive nel terrore di un conflitto iniziato in sordina. Ma ci si può davvero abituare alla guerra e al dolore?