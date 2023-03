Libri per bambini, 10 novità di marzo per bambini da 0 a 10 anni

Nella settimana della Bologna Book Fair 2023, la più importante fiera di libri per bambini e ragazzi italiana, vi anticipiamo alcune novità. A partire dalla nuova collana Disney per celebrare i 100 anni del brand. Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 0 anni Il libro del mio bebè Fabbri, 2023 Un libro illustrato da scrivere e personalizzare con le date importanti, gli avvenimenti e le tappe di crescita del bebè.

Libri per bambini di 2 anni approfondimento Giochi con me? Leggi qui tutte le puntate precedenti Le parole. I miei libri coccolosi Fabbri, 2023 Scopriamo insieme le prime parole! Con tanti elementi in feltro colorato per stimolare il gioco sensoriale e favorire lo sviluppo cognitivo e l'apprendimento del tuo bambino.

Libri per bambini di 3 anni Chiudi il becco! di Sibylle Delacroix Terre di Mezzo, 2019 A volte ricevi solo consigli antipatici. A volte non vedi una via d'uscita. Ma la soluzione è più vicina di quanto pensi.

Scricciolina e l'incredibile verità sui bebè di Hannele Lampela Fabbri, 2023 Qualcuno è andato ad abitare nella pancia della mamma! Scricciolina, pur essendo una bambina parecchio sveglia, non riesce proprio a capire come sia potuta accadere una cosa simile. Così decide di andare in fondo alla faccenda e scoprire come questo sconosciuto sia arrivato fin lì, da dove uscirà e soprattutto perché mai i suoi genitori dovrebbero volere un altro bambino...

Libri per bambini di 4 anni Che cos'è una sindrome? di Giovanni Colaneri Uovonero, 2019 Che cos'è una sindrome? È una casualità? Un microcosmo? Qualunque cosa sia, una sindrome è prima di tutto qualcosa che ci riguarda.

La sirenetta Disney Libri, 2014 In un'edizione per celebrare i 100 anni di Disney, la storia del noto film d’animazione La Sirenetta raccontata a fumetti. Nel volume di 64 pagine le parole si miscelano a vignette dai colori brillanti con tagli e inquadrature particolari. Dopo la storia, il libro è arricchito da pagine di approfondimento sui personaggi protagonisti

Libri per bambini di 5 anni Vieni con me di Linde Faas Edizioni Clichy, 2023 Un concentrato di pura poesia e stupore. Una bambina entra nella camera da letto di un bambino portando con sé un palloncino, fogli da disegno e matite. Ma che cos’ha il bambino? Si è appena svegliato? È stanco? È malato? Puoi inventare tu la storia di questo silent book. Lascia che sia la tua immaginazione a guidarti mentre i due bambini fanno il giro del mondo.

Peter Pan Disney Libri, 2019 La storia del film Disney "Peter Pan" raccontata in un elegante volume, arricchito da splendide illustrazioni a colori. Dal 1° marzo, infatti, sarà in libreria con due nuove collane in edizione limitata per il 2023, con logo dell’anniversario - che sottolinea l’unicità della pubblicazione - e con una speciale veste grafica. Speciale Anniversario (12 titoli nel 2023) ripercorre le storie dei film più amati, con immagini e bozzetti inediti; La storia a fumetti del film (20 volumi in totale) racconta attraverso il fumetto i film che hanno fatto la storia dell’animazione disneyana.

Libri per bambini di 6 anni Quando i capelli di papà andarono in vacanza di Jörg Mühle Terre di Mezzo, 2023 I capelli di papà sono ormai lontani. Stanchi di pettine e spazzola, vogliono andarsene un po’ in giro, fare nuove esperienze, vedere il mondo. Armato di colla e retino, papà li insegue al ristorante, allo zoo, ai grandi magazzini. I capelli però riescono sempre a sfuggirgli. E un giorno iniziano addirittura a mandargli selfie e spassose cartoline...

Libri per bambini di 7 anni Falco in picchiata... fifa assicurata! di Geronimo Stilton Piemme, 2023 Per mille mozzarelle, non avrei mai immaginato di dover attraversare un canyon con binocolo e fototrappola, in cerca di uccelli rapaci: che fifa felina! Per fortuna al mio fianco c'erano i miei amici survivors, pronti prendersi cura di un falchetto ferito!