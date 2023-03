Libri, le 10 novità da non perdere in uscita a marzo 2023

2/11

Rosie Graham ha lasciato un lavoro ben pagato per dedicarsi al suo sogno: diventare una scrittrice di romanzi rosa. Il futuro si preannuncia tuttavia complicato, specialmente quando decide di occupare abusivamente l’appartamento dell’amica Lina (già prestato al cugino Lucas). Rosie finisce per diventare coinquilina del ragazzo per cui ha una cotta, mentre lui cerca di trovarle un fidanzato. Facciamo finta che non finirà di Elena Armas è in libreria dal 7 marzo. Euro 9,90

