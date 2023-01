Giornata mondiale dei Lego, i 15 set di mattoncini più grandi. FOTO

Il 28 gennaio 2023 si festeggia la Giornata Internazionale dei Lego, un modo per celebrare la prima, ufficiale, domanda di brevetto. In questa giornata del 1958, infatti, il falegname danese Godtfred Kirk Christiansen presentò per la prima volta il brevetto per il mattoncino originale. I Lego sono amati da bambini e adulti e rappresentano un'occasione di svago, divertimento e creatività. In questa gallery scopriamo alcuni dei set di mattoncini più grandi e spettacolari, per veri appassionati