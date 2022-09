Black Panther: Wakanda Forever, un set LEGO fa spoiler

Galeotto fu il set di LEGO apparso su vari account Instagram. War on The Water è il nome dell’ultima creazione dello storico brand di mattonicini danese che ripropone quello che promette di essere uno dei momenti salienti del prossimo cinecomic di casa Marvel: Black Panther: Wakanda Forever. Uno spoiler che nasce dal merchandising può suonare singolare anche se, a onor del vero, a suggerire la sequenza era stato anche l’ultimo trailer. Nel set LEGO vediamo buona parte dei protagonisti della pellicola: oltre ovviamente a qualcuno nella tuta di Black Panther ci sono infatti anche M’Baku (interpretato da Winston Duke ), Okoye ( Danai Gurira ), Ironheart ( Dominique Thorne ) nell’armatura MK II e il cattivo Re Namor ( Tenoch Huerta ).

Nonostante la presenza della mini-figure di Black Panther nel set, non covate false speranze di rivedere l’eroe principale dell’episodio precedente nel nuovo film. Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha infatti in prima persona escluso la presenza di Re T’Challa, sia interpretato da un altro attore che ricreato in CGI. Sotto la tuta di Black Panther nell’universo LEGO c’è il personaggio di Shuri ma la tuta della Pantera Nera potrebbe essere indossata stavolta da più di un personaggio

Wakanda contro Namor

Per ora abbiamo intanto la certezza di chi sarà l’antagonista della pellicola. Si tratta del terribile Namor, interpretato dall’attore messicano Tenoch Huerta. Un personaggio che in Black Panther: Wakanda Forever promette di essere radicalmente diverso rispetto alla sua controparte fumettistica: il suo regno sottomarino nel film avrà per esempio ufficialmente il nome di Talocan e non quello di Atlantide (usato nei fumetti). A destare ulteriore curiosità è poi il design di questo minaccioso antagonista, che ricorda più certi dei della cultura centroamericana che l’originaria figura ispirata alla tradizione ellenica. Cosa spinge Namor fino a Wakanda? Come si scontreranno i due popoli? Lo scopriremo tra qualche mese nel prossimo film supereroistico targato Marvel che ha già dietro di sé, come al solito, un importante merchandising.