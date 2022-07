Black Panther: Wakanda Forever, pubblicate tre tracce della soundtrack

Rilasciate tre tracce della soundtrack di Black Panther: Wakanda Forever: anche una cover di No woman, no cry in mash-up con Alright di Kendrick Lamar

Dalla prima release, emerge con forza in particolare la cover di No woman, no cry di Bob Marley cantata da Tems in una versione riadattata con inserito un campionamento di Alright di Kendrick Lamar. Ci sono poi A Body, A Coffin di Amaarae e Soy di Santa Fe Klan. Dalle prime anticipazioni, il nuovo film Marvel si preannuncia particolarmente interessante sia sotto il punto di vista della trama che dal punto di vista della musica, che va a diventare una colonna portante imprescindibile nella narrazione delle vicende del mondo di Wakanda.

Chi ne conosce la produzione, non può che notare con evidenza la mano di Ryan Coogler già nel trailer di Black Panther: Wakanda Forever. Coogler ha firmato la regia anche del primo film Black Panther e ha avuto l’onore di portare a battesimo in questo sequel un nuovo personaggio dell’universo Marvel Studios, Namor il Sub-Mariner, interpretato da Tenoch Huerta. Tuttavia, questa versione di Namor non sarà legata al popolo di Atlantide, bensì a un altro popolo di submarini che, in qualche modo, ha legami con i Maya. La morte dell’attore Chadwick Boseman, la prima Pantera nera della serie, ha inevitabilmente spinto gli sceneggiatori ad apportare delle modifiche ma si è scelto di non fare un nuovo casting per individuare il nuovo T’Challa. Come si evince dal trailer, infatti, i Marvel Studios pare abbiano deciso di far morire anche il personaggio, sostituendolo con un’altra Pantera Nera.