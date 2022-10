Halloween al parco divertimento, da Gardaland a Mirabilandia

4/9

Da sabato 1° ottobre Mirabilandia, il parco divertimenti di Ravenna, si è trasformato in un Parco da brividi con allestimenti dedicati, attrazioni per i più piccoli (come tunnel e percorsi fatati per bambini e famiglie), show a tema e esperienze da brivido! Per i più grandicelli (adulti e teenager) il Tunnel Horror e l’Halloween Horror Festival in quella che è considerata la festa di Halloween più grande d’Italia