Bambini in viaggio, Halloween in Inghilterra tra fantasmi e streghe

Il Regno Unito è il posto ideale per trascorrere un Halloween insolito e divertente. I bambini saranno protagonisti assoluti di molti eventi che sono stati organizzati un pò in tutta la Gran Bretagna, noi ve ne proponiamo dieci. Buon viaggio bimbi!

Halloween in UK? Poco più di un'ora d'aero per imergersi in un paese dove streghe e fantasmi sono "di casa" avvolti nella consueta nebbia londinese. Ecco quindi dieci proposte per festeggiare Halloween nel Regno Unito. I siti del patrimonio inglese invasi dagli spettri Halloween in alcuni siti del patrimonio inglese trasformati attraverso una lente soprannaturale. Narratori e storici sono infatti a disposizione dei più piccoli per offrire visite guidate incentrate sulle storie spettrali. Le visite guidate includeranno un'esperienza "Revenants and Remains" presso Furness Abbey e Lanercost Priory in Cumbria; Roche Abbey nel South Yorkshire e Byland Abbey e Rievaulx Abbey nelle North York Moors guidate dal dottor Michael Carter di English Heritage e dal professor Dale Townshend della Manchester Metropolitan University. I visitatori possono godersi tour serali dei fantasmi in luoghi tra cui Eltham Palace and Gardens, Carlisle Castle e Tynemouth Priory tra il 28 e il 31 ottobre. www.english-heritage.org.uk/halloween www.english-heritage.org.uk/halloween/creepy-castles-to-visit

The Secret Garden and Cemetery Liverpool Walking Tour 26 October (and selected weekly dates) Storie di fantasmi da brivido negli angoli segreti della città in questo tour a piedi di Liverpool che si svolge dopo il tramonto. In 90 minuti, il tour farà rivivere la storia di siti come l'infestata Filarmonica, le profondità della Necropoli e i Giardini del Cimitero di San Giacomo. www.visitbritainshop.com/gb/en/secret-garden-and-cemetery-liverpool-walking-tour

City Ghost Tours: Bath and Oxford Andare alla ricerca dei fantasmi? Ecco un’idea divertente e inquietante per esplorare una città andando a conoscere i suoi luoghi famosi attraverso una lente speciale e spettrale. Bath Ghost Tours rivela le storie di fantasmi della città e i luoghi infestati dai romani fino ad oggi con spettacoli teatrali ed esperimenti paranormali. Nel frattempo, Oxford Ghost Tours (la settimana di Halloween va dal 30 ottobre al 5 novembre) rivela oscuri segreti e storie da brivido, inclusi i momenti più cupi della storia dell'università. www.visitbritainshop.com/gb/en/bath-ghost-walking-tour www.oxfordghosttours.com

National Trust Halloween Happenings, Nationwide Fino al 30 ottobre si svolge una curiosa corsa di manici di scopa e fabbricazione di bacchette al Croft Castle and Parkland nell'Herefordshire. Inoltre, fino al 30 novembre, fino a due adulti e quattro bambini possono usufruire gratuitamente del National Trust. www.nationaltrust.org.uk/features/spooky-halloween-adventures www.nationaltrust.org.uk/features/escape-into-autumn

Half term Halloween fun at Chatsworth House, Derbyshire 22 – 30 October 2021 Vivi un’avventura nell'aia per incontrare gli animali mostruosi e per creazioni da brivido. I più coraggiosi potranno cavalcare il misterioso trailer di Halloween nel “Bosco degli stregoni” per combattere gli orribili ghoul. Attività incluse nel prezzo d'ingresso. www.chatsworth.org/events/half-term-halloween-hoot

Halloween Incantato at Trentham Estate, Stoke-on-Trent fino al 31 October NEW: Percorso a tema Halloween allo zoo di Chester Le fate dispettose hanno lanciato i loro incantesimi per far apparire le zucche su un nuovissimo appezzamento vicino a Trentham Hall, nei Giardini Italiani del parco. Ci saranno opportunità per i visitatori di gustare una cioccolata calda e una mela caramellata alla ricerca della loro zucca perfetta. Si potranno inoltre creare bacchette e manici di scopa, avvistare spaventapasseri e persino prenotare un evento spettrale di Halloween Big Top da Gandeys Circus . www.trentham.co.uk/halloween-at-trentham

Spettrali tour alla Burghley House, Stamford, Lincolnshire dal 19 al 29 ottobre Spettrali tour illuminati dalle fiaccole in una delle più grandiose case elisabettiane d'Inghilterra accompagnate dalle storie più spaventose e inquietanti. Guidati dall'esperto spettrale Martin Tempest e dai suoi diabolici amici, quest'anno le visite guidate offriranno ai piccoli visitatori la possibilità di sfidare gli angoli più bui e le profondità più oscure dei giardini di Burghley. Progettati per essere spaventosi ma divertenti, i tour rivelano le vicende spettrali di Burghley nel corso dei secoli e promettono molta storia, oltre che ad altrettanta paura, durante i 50 minuti a lume delle torce. www.burghley.co.uk/events/spooky-tours

Esperienze e attrazioni inquietanti Halloweden all'Eden Project, in Cornovaglia Scopri le superstizioni e le tradizioni di Halloween all'Eden Project con un misterioso Magpie Trail; story time nei workshop Pumpkin Patch e Weave a Web. Inoltre, l'attrazione sarà aperta dopo il tramonto fino alle 20:00 (22 - 28 ottobre) per avere la possibilità di godersi l'Eden Project al crepuscolo e intraprendere un nuovo affascinante sentiero illuminato dalle torce attraverso il Rainforest Biome. www.edenproject.com/visit/whats-on/halloweden

Halloween al castello di Warwick Nuove avventure al Haunted Hollows, si posso incontrare le streghe di Warwick ed esplorare il parco del castello con decorazioni spettrali, zucche e altro. Dal 22 al 31 ottobre l'esperienza Haunted Castle offrirà una gamma di esperienze interattive tra cui speciali scuole di Halloween e spettacoli spettrali sul Dead Center Stage con alcune nuove esperienze per il 2022. Per chi si sente un po' più coraggioso, l'esperienza The Castle After Dark (22, 23, 28 – 31 ottobre) terrorizzerà i visitatori con spaventose paure e spiriti infestati. C'è anche la possibilità di pernottare a Fright's Village e godersi storie di fantasmi serali e una visita a colazione da streghe e maghi. www.warwick-castle.com/explore/events/halloween