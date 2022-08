Presidente Leolandia: “Trend stagione positivo, previsti investimenti”

Giuseppe Ira ha rivolto un appello a politica e istituzioni: “Ci possano essere vicini sbloccando in particolare i 20 milioni di euro destinati agli indennizzi 2021, ancora fermi”

"A Leolandia siamo soddisfatti dell’andamento della stagione 2022, in linea con tutti gli altri parchi tematici”. Lo ha dichiarato in un videomessaggio Giuseppe Ira, presidente di Leolandia, il parco divertimenti a Capriate San Gervasio (in provincia di Bergamo).