Rosso Profondo, tra vampiri e abbandono dell'America rurale

I mostri camminano a fianco a noi, nelle nostre vite, calpestando la nostra stessa terra. Non sono confinati in un mondo di fantasia, nei nostri incubi, nelle nostre paure più recondite. I mostri sono generati dal sonno della ragione, certo, ma anche dall’abbandono delle periferie a sé stesse, da quelle spirali di povertà e disperazione che generano odio e rabbia. La campagna americana si è dimostrata negli ultimi anni terreno particolarmente fertile per questi mostri, e Tim Seeley, che da quel contesto rurale proviene, ha saputo intercettare questi sentimenti e questa tematica a modo suo. Con un fumetto, naturalmente, splendidamente disegnato da Corin Howell, Rosso Profondo (Saldapress, due volumi, 19,90 euro cadauno), una storia di vampiri e mannari che strizza l’occhio all’immaginario di serie come True Blood per rendersi strumento di critica sociale, come nella tradizione del miglior horror.

Rosso Profondo, la trama

Rosso Profondo racconta la storia di Chip, giovane inserviente di un piccolo minimarket h24 di Fall’s End, North Dakota. Chip lavora di notte e dorme di giorno. La sua non è una scelta ma un obbligo. Se non rincasa prima dell’alba, infatti, il suo corpo comincia a bruciare. Chip è un vampiro, ma lo è a modo suo, non ama andare a caccia e uccidere e ha trovato un modo etico per sopravvivere. A sfamarlo è una volontaria, Evie, giovane nativa americana ammalata di policitemia vera, un tumore che porta il suo organismo a produrre globuli rossi in eccesso. Per sopravvivere, Evie dovrebbe recarsi periodicamente a effettuare dei salassi, così l’incontro con Chip dà vita a una perfetta relazione simbiotica che si fa prima amicizia e poi sembra potersi trasformare in qualcosa di più.