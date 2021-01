Dracula, l'omaggio di George Bess a Bram Stoker

Fim, serie tv, sequel, prequel, fumetti. Il Dracula di Bram Stoker è probabilmente il romanzo gotico con più adattamenti e citazioni al mondo. Cosa altro si può raccontare, di nuovo, sul Conte non morto che per secoli si è nutrito del sangue di esseri umani attirati nelle sue trappole e ammaliati dal suo spaventoso carisma? Niente, forse, e infatti nel suo Dracula (Magic Press, 208 pagine, 20 euro) George Bess non si prende nessuna licenza sotto il profilo della sceneggiatura. Il fumettista francese, già collaboratore di Alejandro Jodorowsky (Il lama bianco, Annibal 5, Juan Solo), si limita a prestare la sua matita al personaggio di Stoker, con un risultato sicuramente notevole. ( GUARDA UN'ANTEPRIMA DELLE TAVOLE )

Una sceneggiatura fedelissima al romanzo

Le vicende sono note, si aprono con il viaggio di Jonathan Harker in Transilvania per concludere la compravendita di alcuni terreni a Londra da parte del Conte, proseguono con la sua prigionia e poi con l'approdo di Dracula in Inghilterra. La divisione in capitoli ricalca fedelmente la struttura narrativa epistolare del romanzo originale, uscito nel 1897, anche più di quanto non facciano le diverse trasposizioni cinematografiche, prima fra tutte quella di Francis Ford Coppola (1992), che come il fumetto di Bess, già dal titolo dichiara il suo omaggio all’autore britannico. Riuscitissima l'opera di sintesi del testo nella trasposizione dalle pagine del romanzo alle tavole del fumetto, con un linguaggio che in diversi punti riprende lo stesso lessico tardo vittoriano di Stoker.