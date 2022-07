The Nice House on the Lake, il fumetto horror di James Tynion

L'autore di Detective Comics e The Department of Truth gioca con gli stilemi e gli archetipi di genere per ribaltarli e costruire un racconto claustrofobico in cui il pericolo sta all'esterno

Dieci persone, una splendida casa immersa nel verde e, fuori, l’apocalisse. The Nice House on the Lake. La bella casetta sul lago è la nuova serie a fumetti di James Tynion IV, pubblicata da DC Black Label e portata in Italia da Panini Comics (192 pagine, 22 euro). Una serie horror che ancora una volta mette in mostra il grande talento narrativo di un autore in rapidissima ascesa e che viene impreziosita dai bellissimi disegni di Alvaro Martinez Bueno magistralmente colorati da una vera fuoriclasse del settore, Jordie Bellaire.

Archetipi di genere ribaltati

Dopo il lavoro su Batman al fianco di Scott Snyder, la serie Something is Killing the Children e The Department of Truth, Tynion si misura con un horror che ancora una volta mostra elementi di straordinaria originalità e colpi di genio. Gli elementi classici del genere vengono presi e ribaltati, per costruire una narrazione intrigante e ricca di mistero.

La casa non è un capanno abbandonato e fatiscente ma una villa con una libreria immensa, una sala cinema, una piscina e ogni sorta di comfort, e le persone al suo interno sono le uniche destinate a salvarsi mentre fuori il mondo brucia (letteralmente). Se i grandi classici del genere, a partire dalla trilogia de La Casa di Sam Raimi, regalano allo spettatore una lunga serie di massacri sanguinosi, in The Nice House on the Lake nessuno degli ospiti può morire, nemmeno volendolo.