Time, le 100 migliori invenzioni del 2021

Ogni anno vengono selezionate le creazioni più rivoluzionarie e innovative che rendono il mondo migliore, più intelligente e anche un po' più divertente. Si va dalla tecnologia ai vaccini, dalla tintura ecologica per jeans al robot di supporto emotivo per i bambini ospedalizzati Condividi

Originalità, creatività, efficacia, ambizione e impatto: sono questi i criteri presi in considerazione dal Time per stilare la sua speciale classifica sulle 100 invenzioni più rivoluzionarie del 2021. Per farlo è stato chiesto il contributo di giornalisti e corrispondenti che hanno potuto fare loro proposte in base a 26 categorie. Si va dai vaccini contro il Covid19 e la malaria, al robot di supporto emotivo per i bambini ospedalizzati, dalla tintura ecologica per i jeans al nuovissimo formato di pasta, dalle app innovative alle modalità di istruzione e intrattenimento.

Le 26 categorie delle Innovazioni 2021 approfondimento Tessuti vegetali e animal free, H&M presenta "Innovation Story" Le categorie in cui sono suddivise le 100 rivoluzionarie innovazioni sono 26 e sono le seguenti: Categoria app e software, Categoria connettività, Categoria elettronica di consumo, Categoria realtà aumentata e virtuale, Categoria Intelligenza artificiale, Categoria Accessibilità, Categoria beauty, Categoria design, Categoria istruzione, Categoria Intrattenimento, Categoria Sperimentale, Categoria Finanza, Categoria Fitness, Categoria alimentari, Categoria Salute per la casa, Categoria Medicina, Categoria famiglia, Categoria Produttività, Categoria Robotica, Categoria Progetti Sociali, Categoria Moda, Categoria Sostenibilità, Categoria Giochi e Videogiochi, Categoria Giochi e Videogiochi, Categoria Trasporti, Categoria Viaggi e Categoria Benessere

Innovazioni tecnologiche approfondimento Divya, la lavatrice realizzata per scopi umanitari Sono molte le innovazioni in campo tecnologico. La Live Subway Map, per esempio, permette di spostarsi in città con i mezzi pubblici in modo più agevole, BuzzBell garantisce invece una messaggistica intelligente differenziando i messaggi che ci arrivano in base alla categoria e all’importanza e trascurando quelli di scarso rilievo che potrebbero essere solo una distrazione. Framework Laptop è l’unico modello di pc portatile che si può personalizzare e riparare a proprio piacimento. Un tappetino per concentrarsi Parlando invece di Bellezza, Fitness e Benessere, tra le nuove invenzioni viene citato - ad esempio - Take Form Yoga Mat, il tappetino per lo yoga che aiuta a concentrarsi durante gli esercizi.

La salute di grandi e piccoli leggi anche Malaria, primo vaccino raccomandato da Oms per bambini: come funziona Svariate le innovazioni nell’ambito della salute. Si va da Caption AI, che porta un notevole contributo in ambito medico e più specificatamente nel campo delle ecografie, per ottenere le informazioni più precise e dettagliate possibili, ai vaccini contro il Covid-19 e il Mosquirix contro la malaria. Senza dimenticare il Linus Health DCTclock, un orologio che può effettuare un test per prevenire l’Alzheimer o Robin the Robot, un infermiere robot che distribuisce medicine ai pazienti più piccoli e li fa anche giocare e divertire.

Le scarpe che non si allacciano vedi anche Michael Jordan, scarpe del 1984 vendute all'asta per 1,5 milioni Uno spazio dedicato meritano le Nike Go FlyEase, che rappresentano una delle invenzioni della categoria accessibilità. Si tratta di scarpe che non richiedono di piegarsi per allacciarle né hanno lacci per adattarsi al piede. Si indossano e si adattano da sole a piede e camminata. Il dispositivo blocca-distrazione Della Categoria Sperimentale merita sicuramente di essere segnalato Boom XB-1, prototipo di jet supersonico che permetterà di viaggiare a oltre 2mila km orari, come del resto risulta particolarmente innovativo TimeChi, un dispositivo blocca-distrazioni, digitali ma anche fisiche sul mondo del lavoro, in modo da poter stare in ufficio più serenamente e in maniera più produttiva.