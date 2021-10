Michael Jordan, scarpe del 1984 vendute all'asta per 1,5 milioni

Le sneakers rosse e bianche firmate sono quelle della quinta partita in Nba di Jordan, nella sua stagione d'esordio (Foto: Sotheby's)

Infrangere record era il suo mestiere, e a quanto pare lo è ancora. Michael Jordan, considerato uno dei più importanti giocatori di basket della storia, fa parlare di sé per le sue scarpe. Infatti un suo paio di Nike del 1984, le Air Ship, sono state battute all'asta da Sotheby's a Las Vegas per 1,472 milioni di dollari, la cifra più alta per un paio di sneaker.

Lo riportano i media statunitensi, sottolineando che le Nike Air Ships di Jordan sono le prime a superare il milione di dollari in un'asta. Ad acquistare le scarpe è stato il collezionista Nick Fiorella. Le sneakers rosse e bianche firmate sono quelle della quinta partita Nba di Jordan nella sua stagione da rookie, ha spiegato Sotheby's.