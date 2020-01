Auguri Angelina Jolie, l'attrice premio Oscar compie 43 anni. FOTO

Nel 2011 esordisce come regista cinematografica nel film "Nella terra del sangue e del miele". Quattro anni prima si era già misurata dietro la macchina da presa con il documentario "A Place in Time". Dopo l'esordio girerà anche "Unbroken" (2014), "By the Sea" (2015) e "Per primo hanno ucciso mio padre" (2017). Nella foto, Jolie in versione regista alla premiere di "Nella terra del sangue e del miele" a New York il 5 dicembre 2011 -