Con il suo album "Pop-Hoolista", Fedez si guadagna anche le simpatie del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, che sceglie il brano "Non sono partito" come inno. Le altre forze politiche protestano e chiedono l'esclusione di Fedez da X Factor. Lui risponde: "Io non sono a X Factor per fare propaganda, ma da cittadino ho le mie idee politiche e non ho nessun motivo per tenerle nascoste, il fatto che per averle espresse si chieda la mia testa ci riporta indietro di 60 anni alla censura e al fascismo" -