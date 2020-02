Nel trionfo storico di Parasite agli Oscar 2020 c’è anche un piccolo pezzo di Italia (BONG JOON HO MIGLIOR REGISTA - IL FILM VINCE COME MIGLIOR PELLICOLA INTERNAZIONALE). Nella colonna sonora della pellicola sudcoreana di Bong Joon-ho c’è il brano di Gianni Morandi "In ginocchio da te”. Lo stesso cantante lo aveva ricordato con un post su Facebook pochi giorni fa. E visto l’esito della serata a Los Angeles, gli utenti si sono scatenati sui social osannando Morandi. (LE FOTO DEL RED CARPET - I MOMENTI PIÙ EMOZIONANTI DELLA SERATA)

La canzone di Morandi nel film

In una scena del film, vincitore a Cannes, ai Golden Globes e premiato con 4 Oscar, si sente la canzone "In ginocchio da te" di Gianni Morandi. Il cantante aveva commentato: "Non me lo so spiegare, in Corea non ci sono mai stato!". "Quel pezzo venne arrangiato da Ennio Morricone, uno che di Oscar se ne intende. Il film è bellissimo e farò il tifo per loro. Chissà, magari mi invitano in Corea per fare una tourneé...". Da quel testo nacque anche un film "che portava lo stesso nome della canzone. Costò 50 milioni delle vecchie lire e incassò un miliardo”. (JOAQUIN PHOENIX MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA - RENEE ZELLWEGER MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA)

La spiegazione del regista

Bong Joon-ho ha spiegato di aver scelto quella canzone italiana in base al titolo per una scena in cui i protagonisti sono in ginocchio. Non sapeva che fosse una canzone d'amore ma ha detto che nel contesto del film suona comunque “geniale". La scena scelta infatti è un momento di scontro tra alcuni protagonisti. (LAURA DERN MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA - BRAD PITT MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA)

Sui social è Morandi-mania

Sui social i fan si sono scatenati a favore di Morandi che, per molti, è come se avesse "vinto l'Oscar". "Gianni Morandi's Power", scrivono altri in attesa che il cantante faccia sentire la sua voce.