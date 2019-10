“Secondo me, i 16enni non sono abbastanza maturi”. A dirlo, riferendosi alla proposta di Enrico Letta di estendere il diritto di voto anche agli under 18, è un 16enne. Si chiama Emanuele Crisanti, in arte Nuela, ed è diventato famoso durante le audizioni di X Factor. La sua canzone, “Carote”, si è trasformata in un tormentone sui social ed è stata intonata anche durante la manifestazione per l’ambiente dello scorso 27 settembre (FOTO).

Nuela: “I 16enni non sono abbastanza maturi”

“Penso sia una proposta abbastanza interessante, perché comunque è vero che a 16 anni si può lavorare, si pagano le tasse in alcuni casi”, ha detto Nuela. “Però – ha aggiunto – secondo me, i 16enni non sono abbastanza maturi”. Riferendosi ai suoi coetanei, il ragazzo ha spiegato: “Non hanno, non abbiamo, una visione della politica che ci permette di andare a votare. Penso che, non a caso, a 18 anni si fa la maturità”.

La proposta del voto ai 16enni

La proposta di estendere il diritto di voto ai 16enni è tornata alla ribalta nei giorni scorsi, rilanciata da Enrico Letta. L’ex presidente del Consiglio, anche alla luce della grande partecipazione degli studenti alla mobilitazione Fridays for Future, ha esortato a fare un passo concreto verso la "generazione Greta" (CHI È - FOTOSTORIA). Ne è subito nato un dibattito, sui social e tra gli esponenti politici. Per il no ad anticipare l’età per votare si è subito schierato il senatore Mario Monti, mentre l’idea è piaciuta al premier Giuseppe Conte, al leader del M5S Luigi Di Maio (già in passato Beppe Grillo ne aveva parlato) e a quello della Lega Matteo Salvini. Nelle scorse ore, Di Maio ha annunciato che è "in arrivo una proposta di legge costituzionale" per anticipare il voto. In alcuni Paesi, sia in Europa sia fuori, gli under 18 possono già esprimere le loro preferenze (LA MAPPA).