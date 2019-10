Anche il ministro degli Esteri e leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio apre al voto ai 16 anni, e annuncia una proposta di legge costituzionale per realizzare la riforma, che verrà presentata “nei prossimi giorni”. Di Maio lo ha detto durante una diretta Facebook, in cui si è detto sicuro che il voto a chi ha compiuto 16 anni “si farà” (DOVE SI VOTA A 16 ANNI - LA MAPPA).

Di Maio: "Nostra vecchia battaglia"

Di Maio ha ricordato che quella del voto ai 16enni è "una nostra vecchia battaglia" - l'idea era stata avanzata già nel 2016 dal M5s attraverso Beppe Grillo com un post sul suo blog. E ha definito "una buona notizia", il fatto che "in Parlamento tutti hanno detto di sì". "Sicuramente - ha aggiunto - molti dicono che è troppo presto, io credo che sia la solita dinamica dei grandi che dicono ai ragazzi che non sono in grado. Noi abbiamo fiducia nelle nuove generazioni, ho fatto tanti incontri nelle scuole, ho visto ragazzi eccezionali, con uno spirito critico fortissimo e grande capacita di analisi", ha sottolineato il leader del M5s.

Il dibattito politico

La possibilità di abbassare l'età del voto a 16 anni è stata riportata nel dibattito politico dall’ex premier Enrico Letta. Oggi, infatti, per andare alle urne è necessario che i cittadini abbiano almeno 18 anni. Per l'elezione del Senato, poi, è richiesta l'età minima di 25 anni. Secondo Letta, invece, bisognerebbe dare anche ai ragazzi di 16 anni la possibilità di esprimere le proprie preferenze in sede elettorale. A favore si sono già espressi, oltre a Di Maio, anche il premier Giuseppe Conte e il leader della Lega Matteo Salvini. Contrario invece l'ex premier Mario Monti.