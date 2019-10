18 anni è di gran lunga l’età prevalente ma ci sono parecchie eccezioni, in un senso e nell’altro. Si può scendere fino a 16 ma anche salire fino a 25 (in fondo accade anche in Italia, per il Senato), con tutti i passaggi intermedi del caso. Se si getta uno sguardo globale sul tema dell’età minima per esercitare il diritto di voto, si scopre una generale uniformità di posizioni che non diventa però unanimità.

Voto ai 16enni

Il voto ai sedicenni, proposto da Enrico Letta e oggetto del dibattito politico italiano in questi giorni è infatti già diffuso in alcune aree del mondo, soprattutto in America Latina. Ma se ne trovano esempi anche in Europa: in alcuni Lander tedeschi, per esempio, in Austria, in Scozia (ma non nel resto del Regno Unito) e in Estonia (ma solo per le elezioni locali).

Un’occhiata alla mappa del globo mostra dunque svariate eccezioni alla regola dei 18 anni. In alcuni Paesi africani (Sudan, Sud Sudan, Etiopia), infatti, il voto è consentito anche ai diciassettenni. Stessa cosa accade in Grecia e Indonesia dove, per le persone sposate, non c’è in realtà alcun limite. Ma l’area della terra in cui sembra si nutra una maggiore fiducia sul discernimento politico dei minorenni è l’America Latina e Caraibica. Brasile, Argentina, Ecuador Nicaragua e Cuba concedono tutti ai sedicenni l’accesso alle urne.

Ma se in alcuni Stati si guarda con favore alla partecipazione elettorale dei ragazzi, in altri prevale l’atteggiamento contrario. E’ il caso del Camerun dove si deve aspettare fino al compimento del ventesimo anno o dell’Oman e del Kuwait (21). Ancora più anziani gli elettori degli Emirati Arabi Uniti: da quelle parti è richiesto di avere almeno 25 anni, in certi casi anche di più visto che l’età minima può variare da emirato a emirato.