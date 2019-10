Guardando all'America centrale e meridionale, in Argentina (dal 2012) si può votare a 16 anni, così come a Cuba. In Brasile il voto è obbligatorio dai 18 ai 70 anni e facoltativo per i 16enni e i 17enni, come in Ecuador. In Nicaragua invece dal 1984 l'età minima è stata portata dai 21 ai 16 anni