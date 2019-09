7 cose da sapere prima di vedere la seconda puntata di Audizioni di X Factor di stasera

Proseguono le Audizioni di X Factor 2019: stasera alle 21.15 su Sky Uno i giudici Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta decideranno chi potrà proseguire all’interno della gara.

Ecco 7 cose da sapere prima della seconda puntata di Audizioni di X Factor 2019.

1. Grande esordio per X Factor 2019

La prima puntata delle Audizioni di X Factor 2019, trasmessa su Sky Uno lo scorso giovedì, ha registrato ottimi ascolti. Il fortunato talent show musicale è stato seguito da 1 milione e 33 mila spettatori medi, con 1 milione e 693 mila spettatori unici su Sky Uno e on demand. Anche sui social, il programma è stato protagonista: SCOPRI IL LIVEBLOG della prima puntata di X Factor 2019

X Factor 2019, grande successo per la prima puntata delle Audizioni

2. X Factor 2019: quattro sì per i Bootcamp

L’obiettivo dei cantanti che si esibiranno stasera è conquistare la giuria di X Factor all’unanimità: in base al nuovo regolamento, coloro che ricevono quattro sì dai giudici possono accedere direttamente alla fase dei Bootcamp, senza affrontare altre prove. Con tre sì, invece, gli aspiranti concorrenti devono affrontare l’ostacolo di una nuova selezione svolta dal giudice di categoria che, che sulla base dei posti ancora vacanti, rivedendo le esibizioni delle Auditions, deve decidere chi promuovere.

Scopri cosa è successo nella prima puntata di Audizioni di X Factor 2019 in 3 minuti

3. Bootcamp di X Factor 2019: chi c’è?

Già durante la prima puntata di Audizioni di X Factor 2019 qualche aspirante concorrente ha conquistato quattro sì dai giudici. Ricordiamo, fra gli altri, il giovane cantante di strada Enrico Di Lauro, la sedicenne Sofia Tornambene in arte Kimono, Mariam, Salvatore Medica, Eugenio Campagna e Renato Torre. Fra i gruppi, i Seawards e i Booda. Superati Bootcamp e Home Visit, prenderanno il via i Live, in onda a partire dal 24 ottobre.

X Factor 2019, le Audizioni: IL LIVEBLOG della prima puntata

4. I protagonisti della seconda puntata di Audizioni di X Factor 2019

Mara Maionchi, Samuel, Sfera Ebbasta e Malika Ayane sono pronti ad ascoltare nuovi talenti. Anche in questa seconda parte di Auditions non mancheranno le storie personali più toccanti e curiose: un parà innamorato della musica che decide di lasciare l’esercito per iscriversi a Medicina, una giovanissima arpista dall’animo rock, l’interpretazione di “Your song” piano e voce che un concorrente dedica al padre scomparso.

10 cose da sapere su X Factor 2019

5. X Factor 2019, le Audizioni delle band

Di fronte alla giuria di X Factor 2019, al Pala Alpitour di Torino, si fanno largo anche i gruppi. Stasera ci sarà un trio tutto al femminile, una band dal sapore internazionale e altre interessanti formazioni. A X Factor 2018 era toccato ad Asia Argento, poi sostituita la Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, seguire la categoria dei Gruppi: i Bowland, con il loro groove magnetico, si sono classificati in quarta posizione alla finale della scorsa edizione.

Chi sono i Bowland, i quarti classificati di X Factor 2018

6. Anastasio, ospite di X Factor stasera

Ospite della serata sarà il rapper Anastasio. Il cantautore torna sul palco di X Factor Italia dopo la vittoria della scorsa edizione, sotto la guida attenta di Mara Maionchi. Fra le performance memorabili che Anastasio ci ha fatto ascoltare ricordiamo l’inedito “La fine del mondo”, la versione esplosiva di “Another Brick in The Wall”, la sua personale rivisitazione di “Generale”.

Rivedi l’esibizione di Anastasio in “Another Brick in The Wall”: IL VIDEO

7. Dove guardare X Factor

Il secondo appuntamento con le Audizioni di X Factor è stasera, giovedì 19 settembre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go - su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea. La puntata può essere rivista il venerdì, in prima serata, su TV8.

Tutti i modi per vedere X Factor 2019