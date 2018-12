X Factor 2018, segui il LIVE della Finale DIRETTA

Stasera alle 21.15 in diretta su Sky Uno Luna Melis, Anastasio, Naomi e i Bowland si contendono la vittoria di X Factor 2018. Sul palco del Mediolanum Forum di Assago insieme a loro ospiti italiani e internazionali: Marco Mengoni, i Muse, Ghali e i The Giornalisti. SEGUI IL LIVEBLOG



La gara della finale di X Factor 2018 è divisa in tre manche . Durante la prima manche Luna, Naomi, Anastasio e i Bowland si esibiscono duettando con Marco Mengoni, fra gli ospiti della finale, e al termine delle esibizioni si conoscerà il nome del primo eliminato.



I tre talenti rimasti in gara si affrontano con i loro cavalli di battaglia: durante la seconda manche i ragazzi propongono il loro Best of, intonando un medley di tre cover fra quelle che più li rappresentano. Ecco cosa hanno scelto i concorrenti, sperando di non essere eliminati dopo la prima manche: Anastasio unisce la rabbia rap allo spessore da cantautore e sceglie come suo Best of “Se piovesse il tuo nome”, “Generale” e “The Wall”, mentre i Bowland puntano su “Sweet Dreams (Are Made of This)”, “Senza un perché” e “Seven Nation Army”. Luna ci prova con “Mica Van Gogh”, “God is a Woman” e “Blue Jeans” e Naomi con “Bang Bang”, “Look at me now” e “Never enough”. A questo punto il televoto decreterà il terzo classificato di X Factor 2018.



È il momento degli inediti: l’ultima fase di gara vede un testa a testa fra i due concorrenti arrivati fino a qui. Gli inediti di X Factor 2018 sono disponibili su Spotify , dove hanno già raggiunto i 16 milioni di streaming.



A calcare gli 800 metri quadrati del palco della finale di X Factor 2018 ci sono anche diversi ospiti. Oltre a Marco Mengoni, con il nuovo singolo “Hola (I say) feat. Tom Walker”, ospiti gli attesissimi Muse . La band da 20 milioni di album venduti in tutto il mondo e vincitrice di 2 Grammy Awards presenta per la prima volta in Italia “Pressure”, il nuovo singolo tratto dall’ottavo album ‘Simulation Theory’. I Muse torneranno in Italia nell’estate del 2019 con le preannunciate date di Milano e Roma.



Non è finita qui: ospiti della finale di X Factor 2018 stasera anche i The Giornalisti , la più importante rivelazione della musica italiana degli ultimi anni che propongono con un medley dei loro ultimi successi, e Ghali , esponente della scena trap che porta sul palco “Habibi” e “Cara Italia”, due brani che rappresentano appieno il percorso fatto fino ad oggi dal cantante.



