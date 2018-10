Come votare i concorrenti di X Factor

Giovedì 25 ottobre, alle ore 21.15 su Sky Uno, X Factor 2018 entra nella fase dei live. Ogni settimana qualcuno abbandonerà il sogno e qualcun altro sognerà ancora più forte la finale e la vittoria. Per essere davvero protagonisti di XF12 vi segnaliamo tutte le novità dell'App X Factor 2018 e i 5 modi per votare e quindi essere parte attiva nel determinare le sorti dei ragazzi in gara.



LE NOVITÀ DELL’APP X FACTOR 2018



Già attiva

Area ‘Talenti’: la sezione ospita i profili dei talenti associati ai giudici e alle relative categorie.



Dalla 1ª Puntata Live:

Area ‘VOTO’: per votare tutti i concorrenti in gara a X Factor e StraFactor



Dopo la 1ª Puntata Live:

Area ‘Ascolta’: la sezione viene aggiornata con il flusso radio XF On Air (si aggiunge a XF Story) che includerà tutti i brani delle puntate live, resi disponibili dopo l’onair.



Per la FINALE:



Area ‘Immergiti’: sezione che ospiterà ‘XF Clap’ oltre alla sezione ‘XF a 360’. ‘XF a 360’ offrirà lo streaming in real time a 360 della puntata finale di X Factor che andrà in simulcast su l’account FB di XF e di Sky Uno



Coming soon: Scaricando o aggiornando l’App s’installerà all’interno del proprio device la KEYBOARD X Factor che permetterà di usare gli XF Emoji per chattare con i propri amici



I 5 CANALI DI VOTO DI X FACTOR E STRAFACTOR



Le modalità di voto per l’edizione 2018 sono 5 e tutte gratuite :



1. Sito WEB: xfactor.sky.it sia da desktop che da mobile (per accedere al voto è necessario loggarsi con Sky ID)



2. Twitter: con messaggio diretto verso l’account Twitter “@SkyUno” oppure verso l’account Twitter “@XFactor_Italia”



3. App XF 2018: Per accedere al voto è necessario fare login con Sky ID o FB o TW



4. Smartwatch: per accedere al voto è necessario fare login con Sky ID, o FB o TW dall’App X Factor 2018



5. Decoder Sky: se connessi a Internet usando il tasto verde del telecomando