Alessandro Cattelan ha dato il via alla tredicesima edizione di X Factor Italia e, per l'occasione, si è messo nei panni degli aspiranti concorrenti del talent show.

GUARDA IL VIDEO con Alessandro Cattelan

Dopo l'ingresso della giuria con standing ovation per Lady Mara Maionchi, veterana del programma, ecco che prendono il via le Audizioni della tredicesima edizione del talent show.

Il LIVEBLOG della prima puntata di Audizioni di X Factor 2019

Audizioni di X Factor 2019: si parte con quattro sì

Novità nel regolamento 2019: chi, durante le Audizioni, riesce a conquistare un sì da tutti e quattro i membri della giuria, accede di diritto ai Bootcamp, senza affrontare prove ulteriori. I primi quattro sì non si sono fatti attendere: il giovane Enrico Di Lauro, cantante di strada, si è proposto intonando un pezzo di Ed Sheeran (e dando subito vita ad un simpatico botta e risposta prima con Malika Ayane e poi con Mara Maionchi). La sua versione di “Singing Out Loud” ha incuriosito, ma è quando ha intonato il ritornello di una sua canzone (Di Lauro è cantautore) che è diventato il primo concorrente a volare ai Bootcamp.

GUARDA IL VIDEO di Enrico Di Lauro

X Factor 13, dalle Audizioni ai Bootcamp

Fra gli aspiranti concorrenti che accedono direttamente alla fase successiva alle Audizioni c'è anche la sedicenne Sofia Tornambene in arte Kimono, che ha cantato l'inedito (scritto da lei) "A domani per sempre". Commozione per Malika Ayane e quattro sì dai giudici: "Sei una bomba", il commento di Sfera Ebbasta. Promossi a pieni voti anche Mariam e la sua "Gioventù bruciata" di Mahmood, Salvatore Medica, Eugenio Campagna e Renato Torre che, con grande coraggio ("Chi porta un brano di uno dei giudici, di solito, viene segato", l'avvertimento di Samuel), si è cimentato in una versione acustica di "Cupido" di Sfera Ebbasta.

GUARDA IL VIDEO di Sofia Tornambene in arte Kimono

GUARDA IL VIDEO di Renato Torre

Audizioni X Factor 2019: i gruppi ai Bootcamp

"Semplice, efficace, vincente": con queste parole il nuovo giudice Sfera Ebbasta ha commentato l'esibizione dei Seawards, il primo gruppo (anzi, duo) ad accedere ai Bootcamp dell'edizione 2019. Quattro sì anche per i Booda: insieme da appena un paio di mesi, il gruppo pare abbia immediatamente trovato una sua identità e convinto la giuria.

GUARDA IL VIDEO dei Seawards

GUARDA IL VIDEO dei Booda

Momenti esilaranti a X Factor 2019

Due i momenti della serata in cui si è alzata la temperatura (ma non il pollice dei giudici). Mancava solo la palla stroboscopica a Silvia De Sario che, con le giuste mosse e qualche passo di danza, ha trasformato il palco delle Audizioni di X Factor 2019 in una pista da ballo in pieno stile anni Novanta. Scatenata anche Valentina Mazza che, al grido di "Viva la Mazza!", si è cimentata in un inedito in difesa della professione di cubista. L'atmosfera si è gelata, invece, quando un concorrente ha osato scomodare David Bowie per un'interpretazione "veramente bruttina", come l'ha definita Mara Maionchi.

GUARDA IL VIDEO di Silvia De Sario

GUARDA IL VIDEO di Valentina Mazza

Appuntamento giovedì 19 settembre alle 21.15 su Sky Uno con la seconda puntata di Audizioni.