Grande successo per la prima puntata delle Audizioni di X Factor 2019 (COSA È SUCCESSO), seguita da 1 milione 33mila spettatori medi, con 1 milione 693mila spettatori unici su Sky Uno e on demand. Nella fascia del programma, Sky Uno è stato il sesto canale nazionale con il 3,82% di share e il quarto canale nazionale tra il pubblico 15-54 anni con il 6,26% di share.

Il debutto dei giudici

Nella prima puntata del talent show (LE FOTO DELLA SERATA) ha fatto il suo esordio la nuova giuria (FOTO) composta da Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel dei Subsonica e Sfera Ebbasta. Davanti ai quattro, al Pala Alpitour di Torino, sono arrivati i primi talenti candidati a entrare nei dodici che, superati Bootcamp e Home Visit, saranno protagonisti dei Live, in onda a partire dal 24 ottobre. A seguire nel backstage gli aspiranti concorrenti c'è Alessandro Cattelan, per il nono anno consecutivo alla guida del programma e, da questa stagione, anche nella squadra autori come creative producer dello show.

Boom sui social

X Factor 2019 (DOVE VEDERLO) è stato molto seguito anche sui social. Il primo appuntamento delle Audizioni è stato il programma televisivo più commentato della giornata con più di 402mila interazioni complessive (+45% rispetto all’esordio di XF12), di cui il 78% generate su Instagram. Su Twitter l'hashtag ufficiale #XF13 è entrato nella classifica dei trending topic italiani e vi è rimasto fino alle prime ore di questa mattina. In trending topic anche #Cattelan, #Malika, #Sfera e #XFactor, come riporta Nielsen/Trends24.in.

E sui device digitali...

Ottimi anche i dati Auditel sui device digitali: nella settimana che ha preceduto l'inizio del talent show (dal 5 all'11 settembre), i contenuti video di X Factor hanno cumulato un totale di 34 milioni 790mila Legitimate Stream, la nuova metrica che misura gli stream iniziati e visti per almeno 300 millisecondi. Invece, in termini di tempo speso, sono 602mila le ore complessive dedicate alla visione di clip legate a X Factor nelle ultime due settimane, occupando le prime 10 posizioni nella classifica dei titoli più visti in assoluto del periodo considerato.