I giudici di X Factor 2019: 6 cose da sapere su Sfera Ebbasta

Al via la tredicesima edizione di X Factor, il talent show più amato del piccolo schermo: la prima puntata, infatti, è prevista giovedì 12 settembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Tra le novità più importanti figura senz'ombra di dubbio Sfera Ebbasta, uno dei nomi più in voga del panorama musicale italiano.

L'edizione 13 di X Factor è ormai alle porte. La giuria, quasi totalmente rinnovata, porterà una ventata di aria nuova, leggera, e al contempo impegnata. Tra i nuovi giudici emerge Sfera Ebbasta, uno dei nomi attuali più importanti all'interno del mondo della musica italiana: in poco tempo ha saputo guadagnarsi un posto d'onore tra i cantanti trap grazie al suo linguaggio diretto, efficace, senza filtri e a uno stile musicale di forte sperimentazione.

Il vero nome di Sfera Ebbasta

Forse non tutti lo sanno, ma il vero nome del trapper è Gionata Boschetti. Da dove deriva, allora, il nome d’arte? L’idea risale quando, adolescente, decide di iscriversi a Facebook; non volendo fornire nome e cognome, decide proprio di inserire l’appellativo Sfera…Ebbasta! Così tutti hanno iniziato a chiamarlo in quel modo.

Data di nascita e infanzia

Sfera Ebbasta è nato a Sesto San Giovanni il 7 dicembre 1992, trasferendosi molte volte nel corso della sua vita. Tuttavia, ha trascorso la maggior parte della sua infanzia a Cinisello Balsamo, luogo che lo ha fortemente condizionato; nei suoi testi, infatti, si ritrovano molti riferimenti all’underground milanese. I suoi genitori si separarono quando lui aveva solo due anni e perse drammaticamente il padre nel 2006, a soli 14 anni. La sua forza sono state la madre Valentina e la sorella Andrea, a cui il re della trap è molto legato.

La scuola e i primi lavori

Il trapper, seppur padroneggi una comunicazione forte ed efficace, non era certo il primo della classe. In prima media, infatti, è stato bocciato e ha successivamente lasciato gli studi durante il primo anno di liceo. Da quel momento ha iniziato a guadagnare i primi soldi, lavorando come elettricista e fattorino per la consegna delle pizze. I primi guadagni gli sono serviti per comprare l’attrezzatura necessaria ad incidere i pezzi iniziali.

Gli esordi e i primi successi

Durante l’adolescenza, Sfera Ebbasta ha cominciato ad ascoltare artisti hip hop come 50 Cent, Gemelli DiVersi, Eminem e Gucci Mane, da cui ha tratto i primi spunti musicali. L’avvio della sua carriera, dunque, risale al 2011, anno in cui ha iniziato a caricare video su Youtube che, tuttavia, non hanno riscosso il successo desiderato. Tra il 2012 e il 2013 conosce, ad una festa, il produttore Charlie Charles, che gli propone di collaborare. Dopo un’iniziale rifiuto di Sfera, i due hanno dato inizio a una duratura e fortunata cooperazione, formando il collettivo BHMG (Billion Headz Money Gang). Il 15 settembre 2013, esce così il mixtape Emergenza Mixtape Vol. 1, composto da 18 brani e distribuito gratuitamente dalla Whiterfly Records.

Il primo album, XDVR

L’ascesa di Sfera Ebbasta è stata veloce e ricca di successi. Il primo album, uscito nel 2015, è stato XDVR, frutto della collaborazione con Charlie Charles. Inizialmente distribuito gratuitamente, l’album contiene 15 brani, ed è stato fondamentale per farsi notare all’interno del panorama rap italiano. Il disco, poi, fu successivamente ripubblicato dalla Roccia Music, con un nuovo titolo: XDVR Reloaded. Il successo era ormai alle porte.

Numeri da record

Dal secondo album (dal titolo Sfera Ebbasta) in poi, per il cantante trap è stata un’ascesa irrefrenabile. Il suo ultimo e terzo disco, Rockstar, ha venduto oltre 250.000 copie in Italia, e ottenuto ben 5 dischi di platino. I singoli che gli hanno garantito un posto d’onore nella scena rap italiana sono Cupido, Ricchi x sempre, Tran Tran, Serpenti a sonagli, Happy Birthday e il brano che porta il nome dell’album. Il suo ultimo tour, poi, ha registrato il Sold Out, con tanto di super finale al Mediolanum Forum di Assago (dove tornerà per i Bootcamp di X Factor!).

