Martina Attili e Luna Melis abbandonano il talent show durate la semifinale condotta da Alessandro Cattelan: Naomi, Anastasio, Luna e i Bowland sono i quattro finalisti della dodicesima edizione di X Factor Italia. Ad aprire il settimo Live è un medley corale dei concorrenti insieme al primo ospite della serata, Lorenzo Licitra, che intonano “A Hard Rain’s A-Gonna Fall” di Bob Dylan.



Ad accompagnare l’esibizione è una scenografia mozzafiato ad opera del direttore artistico Simone Ferrari che trasforma il palco dell’X Factor Arena in un oceano per omaggiare “Un mare da salvare”, la campagna di Sky per la salvaguardia dei mari contro l’inquinamento da plastica, tema della semifinale di X Factor 2018.



X Factor 2018, la semifinale: la prima manche del settimo Live

Durante la prima manche di gara i concorrenti propongono il loro cavallo di battaglia. Si parte con Naomi, unica superstite degli Over di Fedez: energia e rap invadono lo studio sulle note di “Problem” di Ariana Grande feat Iggy Azalea e Naomi convince, tanto da “diventare pericolosa” secondo Mara Maionchi. Si prosegue con Leo Gassmann, reduce dal ballottaggio con Sherol: chitarra alla mano, Leo interpreta la ballad “Dead in the Water” di Noel Gallagher e la sua crescita artistica colpisce la giuria. Luna Melis rappa in italiano con “Mica Van Gogh” di Caparezza, seguita a ruota dai Bowland, che incantano con la loro magnetica versione di “Iron” di Woodkid. La My Song di Martina Attili è “The Climb” di Miley Cyrus che, però, delude le aspettative; segue Anastasio, che – con il suo stile inconfondibile - rimette mano a “La porta dello spavento supremo” di Franco Battiato. Stop al televoto: Martina Attili è la meno votata della prima manche e deve abbandonare X Factor 2018.

Durante la seconda manche il pubblico assiste ad un super medley in cui i concorrenti eseguono i brani a loro assegnati dalla giuria. Ecco Luna Melis rompere il ghiaccio con “Can’t hold us” di Macklemore & Ryan Lewis feat Ray Dalton, seguita dai Bowland che ci riprovano in italiano con “Amandoti” dei CCCP nella versione di Gianna Nannini. Anastasio rappa sulle note di “Clint Eastwood” dei Gorillaz, Naomi infiamma lo studio con il mash up “Rap God” di Eminem e Leo Gassmann con “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla conclude lo show.



Leo Gassmann e Luna Melis sono i meno votati della seconda manche di gara: si sfideranno con i loro cavalli di battaglia per giocarsi l’ultima possibilità di giungere alla finale di X Factor 2018, il 13 dicembre al Mediolanum Forum di Assago. Leo propone la cover di “Caledonia” di Dougie MacLean, Luna risponde con “God is a woman” di Ariana Grande: chi avrà la meglio? I giudici non sanno chi salvare, dunque si va al TILT: Luna Melis è la quarta finalista di X Factor 2018. Leo Gassmann è eliminato.



Dopo l’opening di Lorenzo Licitra, vincitore della scorsa edizione di X Factor Italia e attualmente impegnato nella produzione del proprio disco di esordio e in una lunga serie di concerti in giro per il mondo, è il momento di Salmo. Il cantante si esibisce sulle note di “90min” e “Il cielo nella stanza”, brani estratti da “Playlist”, il suo ultimo album certificato disco di platino. Per la prima volta Salmo si esibirà al Mediolanum Forum di Milano il 22 dicembre (sold-out) e al PalaLottomatica di Roma (sold-out), il 16 dicembre.



Appuntamento con la FINALE di X Factor 2018, più carichi che mai, in diretta giovedì 13 dicembre alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11).