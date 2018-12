Sei concorrenti, due manche di gara e una doppia eliminazione: SCOPRI IL LIVEBLOG della semifinale di X Factor 2018. Ospiti della settima puntata Live Salmo e Lorenzo Licitra.

LO SPECIALE - Scopri come votare da casa - SCOPRI gli inediti di X Factor 2018

La gara si svolge in due manche: si parte con “My Song”, dove i cantanti propongono delle cover scelte da loro. Luna rappa “Mica Van Gogh” di Caparezza, mentre Martina Attili opta per “The Climb” di Miley Cyrus. Naomi presenta “Problem” di Ariana Grande feat Iggy Azalea, Leo Gassmann preferisce “Dead in the Water” di Noel Gallagher e Anastasio “La porta dello spavento supremo” di Franco Battiato. Infine i Bowland portano “Iron” di Woodkid. Il meno votato della prima manche deve abbandonare il talent show.



Nella seconda manche di gara i concorrenti propongono un medley cantando le cover assegnate dai giudici: i due meno votati si sfidano al ballottaggio. Manuel affida a Luna “Can’t hold us” di Macklemore & Ryan Lewis feat Ray Dalton, Mara Maionchi sceglie il classico “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla per Leo Gassmann e “Clint Eastwood” dei Gorillaz per Anastasio. Fedez fa gareggiare la sua Naomi con il mash up “Rap God” di Eminem e “Beautiful” di Cristina Aguilera. I Bowland si esibiscono con “Amandoti” dei CCCP nella versione di Gianna Nannini, scelta per loro da Lodo Guenzi.

Ospiti della puntata Salmo, che si esibisce sulle note di "90min" e "Il cielo nella stanza", brani estratti da "Playlist", il suo ultimo album certificato disco di platino, e Lorenzo Licitra. Il vincitore della scorsa edizione di X Factor Italia è protagonista dell’opening della semifinale: insieme ai concorrenti del settimo Live, Lorenzo Licitra si esibisce in una performance corale sulle note del capolavoro di Bob Dylan “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”.



Il settimo Live di X Factor 2018 può essere rivisto mercoledì 12 dicembre alle 21.15 su TV8 e in streaming su questo sito.

Appuntamento giovedì 13 dicembre con la finale di X Factor 2018, in esclusiva su Sky Uno.



SCOPRI IL LIVEBLOG