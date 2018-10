Tutti i concerti di novembre 2018

Novembre sarà un mese frenetico per gli amanti della musica. Torna in Italia Kylie Minogue, con un'unica data al Gran Teatro Geox di Padova. Ma non sarà l'unica a deliziare i nostalgici: rimette piede sul suolo del Bel Paese anche Bryan Adams con due appuntamenti da non perdere, senza dimenticare l'appuntamento con i Morcheeba e i Prodigy. Tanta anche la musica italiana in tutta la penisola grazie ai "monster tour" di Cesare Cremonini, Claudio Baglioni e Thegiornalisti. E come sempre tanto, tanto jazz. Ecco gli appuntamenti live da non perdere.

Concerti novembre 2018: big stranieri

Il 12 novembre sarà la volta di Kylie Minogue al Gran Teatro Geox di Padova, in un unico, imperdibile appuntamento. Torna in Italia anche Bryan Adams: il 23 novembre suonerà infatti anche lui sul palco del Gran Teatro Geox di Padova, per poi esibirsi il 24 novembre al PalaGeorge di Montichiari. Unica data italiana per Beth Hart che intratterrà il pubblico del Teatro degli Arcimboldi di Milano il 26 novembre. Gli Editors hanno scelto il Paladozza di Bologna per il loro unico concerto italiano, che si terrà il 29 novembre. I Morcheeba si esibiranno invece all'Estragon di Bologna (3/11), all'Auditorium Parco della Musica di Roma (4/11) e all'Alcatraz di Milano (5/11). Anche Cat Power si esibirà sia all'Estragon di Bologna (5 novembre), sia sul palco dell'Alcatraz di Milano (6/11). In occasione del loro primo tour mondiale il trio brasiliano composto da Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes - meglio noti come Tribalistas - si esibiranno al Teatro degli Arcimboldi di Milano (8/11) e all'Auditorium parco della musica di Roma (11/11). Gli Slayer incendieranno il palco del Mediolanum Forum di Assago il 20 novembre, mentre i Prodigy saranno al Modigliani Forum di Livorno (30/11).

Concerti novembre 2018: big italiani

Il 3 novembre parte il tour invernale di Cesare Cremonini dedicato all'album "Possibili Scenari". Il cantante bolognese sarà a Mantova (Palabam, 3 e 4/11), Torino (PalaAlpitour, 6/11), Assago (Mediolanum Forum, 9 e 10/11), Conegliano (Zoppas Arena, 13/11), Padova (Kioene Arena, 14/11), Firenze (Mandela Forum, 16 e 17/11), Rimini (RDS Stadium, 20 e 21/11), Ancona (PalaPrometeo, 23/11) e Casalecchio di Reno con un tris di date (Unipol Arena, 27, 28 e 29 novembre). Il novembre di Claudio Baglioni inizia con un tris di date siciliane: il cantante si esibirà al Pal'Art Hotel di Acireale il 2, il 3 e il 4 novembre. Il 6, il 7 e l'8 novembre sarà la volta del Palaflorio di Bari. Il 10 e l'11 novembre si sposterà invece al Palasele di Eboli. Il 13 e il 14 novembre Baglioni sarà all'Unipol Arena di Casalecchiodi Reno, per poi toccare anche Padova (Kioene Arena, 16, 17 e 18/11), Montichiari (PalaGeorge, 20 e 21/11), Torino (PalaAlpitour, 24/11). Continua il Love tour dei Thegiornalisti: il 2 novembre saranno al Palaflorio di Bari, il 3 novembre al Teatro PalaPartenope di Napoli, mentre l'8 novembre sarà la volta dell'RDS Stadium di Genova. Il 10 novembre il gruppo suonerà sul palco della Kioene Arena, per poi incontrare i fan al PalaGeorge di Montichiari il giorno dopo. Il tour toccherà anche Torino (Hiroshima Mon Amour, 15/11), Milano (Mediolanum Forum, 18 e 19/11), Roma (Palalottomatica, 21/11). Paolo Conte celebra i 50 anni di "Azzurro" con tre concerti a novembre: si esibirà il 12 e il 13 al Teatro degli Arcimboldi di Milano, per poi spostarsi al Teatro Regio di Parma il 22.

Concerti novembre 2018: il jazz

Tanto jazz in tutta Italia anche a novembre. Il 4 Stefano Bollani si esibirà al Teatro Metropolitan di Catania, per poi salire sul palco del Teatro Politeama di Catanzaro l'8 novembre. Il pianista sarà a Milano per il JazzMi il 9 novembre, dove si esibirà all'Alcatraz, per poi spostarsi a Roma il 12 novembre e Torino (19/11). Continua il Padova Jazz Festival. Giovedì 1° novembre Scott Hamilton si esibirà con il suo Quartet al Caffè Pedrocchi; lunedì 5, Steve Wilson andrà in scena con il suo sax alto, in compagnia del pianoforte di Uri Caine, nella formazione dei Wilsonian's Grain: appuntameno al Teatro Torresino. Lunedì 12 novembre al Porto Astra, ore 21, ci sarà la "Battaglia… Sonora" con la Wonderbrass Jazz Band e la Mestrino Dixieland Jass Band. Chiara Pancaldi canterà invece sul palco del Caffè Pedrocchi, accompagnata da Kirk Lightsey e Darryl Hall (14/11, ore 21.30). Sabato 24 novembre al Teatro Verdi ci sarà Chick Corea con il suo pianoforte. Prosegue anche il programma del Bologna Jazz Festival. Il primo appuntamento di novembre è quello con i Quintorigo al Bravo Caffè (1/11, ore 22). Sabato 3 novembre all'Unipol Auditorium David Murray incontrerà The Tower Jazz Composer Orchestra. Lunedì 5 novembre andrà in scena al Teatro Dure la maestosa voce di Cécile McLorin Salvant con la Clayton-Hamilton Jazz Orchestra, uniti per il concerto "Music We Love". Mercoledì 6 novembre al Centro Pandurera di Cento si esibirà l'Antonio Faraò "Far Out" Trio. Giovedì 15 novembre al Teatro Comunale di Carpi si esibiranno The Manhattan Transfer con "The Junction Tour".