Padova Jazz Festival 2018: ecco il programma

Il Padova Jazz Festival si rinnova completamente per la sua ventunesima edizione. Non più una sola settimana come accadeva l'anno corso, ma addirittura un mese di eventi, ospiti e un calendario di concerti che faranno ballare la città tra ottobre e novembre. Ecco il programma del Festival e tutte le informazioni necessarie ad acquistare i biglietti per i concerti.

Padova Jazz Festival 2018: info e biglietti

Ospiti speciali di questa edizione del Padova Jazz sono alcuni dei nomi più importanti del panorama jazz internazionale. Tra i più attesi, star globali come Chick Corea, John Scofield, Joe Lovano, Enrico Rava, Pat Martino, Jazzmeia Horn e Francesco Cafiso, i quali saliranno sui palchi dei teatri della città.

Il Festival di articolerà nel giro di un mese – e non più una settimana, come nelle precedenti edizioni – tra vecchie glorie, nuove proposte ed eventi importanti che porteranno modernità e swing old school per le strade di Padova. Il Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Miles, la quale è presieduta da Gabriella Piccolo Casiraghi.

La prevendita dei biglietti per gli eventi si è aperta il 26 luglio 2018 per le 5 serate più importanti del programma. Per i concerti al Teatro Verdi, è possibile recarsi nelle apposite biglietterie o sul sito ufficiale; per l’MPX, invece, i biglietti sono disponibili sul circuito di prevendita VivaTicket.

Il programma del Festival

Ecco il programma del Padova Jazz Festival che riporta alcuni degli eventi più importanti di questo mese di musica.

19 ottobre 2018 – Ada Montellanico “Abbey Road, Omaggio ad Abbey Lincoln” (Ristorante La Montecchia)

22 ottobre 2018 – Sidewalk Cat Quintet (Porto Astra Sala 8)

25 ottobre 2018 – Roberto Gatto Quartet (Caffè Pedrocchi)

26 ottobre 2018 – Enrico Rava Quintet (MPX Multisala Pio X)

27 ottobre 2018 - John Scofield (MPX Multisala Pio X)

29 ottobre 2018 – Emma Morton & The Graces (Porto Astra Sala 8)

31 ottobre 2018 – Licaones (Caffè Pedrocchi)

1 novembre 2018 - Scott Hamilton Quartet (Caffè Pedrocchi)

5 novembre 2018 – Irreversible Entanglements

7 nobembre 2018 – Steve Wilson and his band Wilsonian’s Grain (Caffè Pedrocchi)

8 novembre 2018 – Filippo Bianchini Quartet (Caffè Pedrocchi)

14 novembre 2018 – Chiara Pancaldi “What is there to say” feat. Kirk Lightsey & Darryl Hall (Caffè Pedrocchi)

15 novembre 2018 – Claudio Fasoli Samadhi Quintet (Caffè Pedrocchi)

19 novembre 2018 – Rosa Brunello Los Fermetos (Porto Astra Sala 8)

22 novembre 2018 – Pat Martino Trio (Teatro Verdi)

23 novembre 2018 – Jazzmeia Horn + Francesco Cafiso 9et (Teatro Verdi)

24 novembre 2018 – Chick Corea (Teatro Verdi)

Nel corso del Padova Jazz Festival 2018, la città si animerà di altri eventi, piccoli e grandi, pensati appositamente per introdurre l’ascoltatore al mood del jazz attraverso le parole, la musica e soprattutto un’atmosfera unica, tra performance artistiche e presentazioni editoriali.